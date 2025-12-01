أول تعليق من زوجة إمام عاشور على انضمامه لقائمة منتخب مصر

احتفت ياسمين حافظ زوجة امام عاشور بانضمام امام عاشور لقائمة الأولية للمنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا .

ونشرت ياسمين حافظ صورة للقائمة عبر حسابها الشخصي انستجرام وعلقت قائلة: "الحمد لله ياحبيبي ".



أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن ، قائمة للاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من ٢١ ديسمبر حتى ١٨ يناير المقبل.



وأعلن العميد حسام حسن قائمة المنتخب الوطني وجاءت كالتالي :

‏محمد الشناوي ‏أحمد الشناوي ‏مصطفي شوبير ‏محمد صبحـي

‏محمد هاني ‏أحمد عيــد ‏رامي ربيعة ‏خالد صبحي ‏ياسر إبراهيم ‏محمد إسماعيل ‏حسام عبد المجيد ‏محمد حمدي ‏أحمد فتوح

‏مروان عطيـة ‏حمدي فتحي ‏مهند لاشيـن ‏محمود صابر ‏محمد شحاته ‏إمام عاشور ‏أحمد سيد زيزو ‏محمود تريزيجيه ‏إبراهيم عادل ‏مصطفي فتحي ‏عمر مرموش ‏محمد صلاح