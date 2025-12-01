رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، والتي أقيمت على ملعب الأخير "إستاد مولاي عبد الله"، في الرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وشهدت مباراة الجيش الملكي والأهلي، إلقاء سكين معجون من أحد الجماهير على اللاعب محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي المصري، بالإضافة إلى بعض الزجاجات والكرات مما عرّقل اللعب في أكثر من مناسبة، وذلك في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.



وقال الاتحاد الإفريقي في بيان: "يُدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشدة الخروقات الأمنية الخطيرة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الجيش الملكي المغربي والأهلي وكذلك مباراة فريقي شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني في 28 نوفمبر 2025.



وأضاف: "وقد أُحيلت هذه الحوادث رسميًا إلى مجلس التأديب التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتحقيق فيها".



يُذكر أن الأهلي يتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما يأتي فريق يانج أفريكانز خلفه في المركز الثاني بنفس الرصيد.