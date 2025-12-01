صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

بدأت فعاليات اليوم الأول للنسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025، والذي تعقد فعالياته في القاهرة في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر، بمشاركة نحو 500 شركة من كبرى الشركات العالمية في مجال التسليح والأمن، كما يضم المعرض أيضا أجنحة دولية من 25 دولة.

وعلى هامش معرض إيديكس 2025، تفقد "صدى البلد" جناح مجموعة أمستون الدولية وهي شركة رائدة في توفير حلول الدفاع والأمن، حيث تميز الجناح بعرض منتجات عسكرية متنوعة، من المدرعات بأنواعها مرورا بالمسيرات والذخائر والأسلحة واللوادر وكاسحات الألغام واللنشات.

وللحديث أكثر عن منتجات الشركة، قال محمد القليوبي رئيس مجلس إدارة شركة مارثون، التي تقوم بتنصيع منتجات شركة أمستون، أن منتجات الشركة متنوعة ما بين البرية والبحرية والجوية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن من ضمن المعروضات في إيديكس 2025 هي المدرعة ST500 والتي يوجد 5 أنواع مختلفة منها حسب التسليح، كذلك المدرعة ST100 والتي يوجد منها 10 أنواع مختلفة حسب التسليح أيضا، موضحا أن هذه المنتجات هي منتجات مصرية وبتصنيع محلي.

وكشف "القليوبي" خلال لقائه مع صدى البلد أن هناك منتجات تعرض لأول مرة في معرض إيديكس 2025، مثل كاسحة الألغام ST100 والمدرعة الـ VIP المجهزة بالكامل ضد التفجير، كذلك اللودر المدرع، والمدرعة الـ FIB، واللنش المسلح الذي يعمل في الأنهار والبحار.

وشدد محمد القليوبي أن الشركات تقوم بتصدير منتجاتها في العديد من الأسواق الأفريقية والأسيوية والأوروبية، مما يدل على جود المنتجات المصرية ومنافستها للمنتجات الأوروبية.

يذكر أن معرض إيديكس 2025 يضم عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.

جناح مجموعة أمستون الدولية

