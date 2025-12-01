اعرف المدد اللازمة لمحو الجزاءات التأديبية عن الموظفين في الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الضوابط المنظمة لمحو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف، وذلك وفق مدد زمنية تختلف باختلاف نوع الجزاء، بحيث تُمحى العقوبة بعد انقضاء المدة المحددة لها ويُعامل الموظف كأن الجزاء لم يكن.

وجاءت مدد المحو كالتالي:

1. بعد سنة واحدة: في حالتى الإنذار والتنبيه، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 5 أيام.



2. بعد سنتين: في حالة اللوم، أو الخصم من الأجر لمدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يومًا.



3. بعد ثلاث سنوات: للخصم من الأجر لمدة تزيد على 15 يومًا وحتى 30 يومًا.



4. بعد أربع سنوات: لباقي الجزاءات التأديبية عدا الفصل والإحالة إلى المعاش.



5. تُحسب مدد المحو من تاريخ توقيع الجزاء.

وبمجرد محو الجزاء، يُعتبر كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يمس الحقوق أو التعويضات التي ترتبت عليه.

كما شدد القانون على أن مخالفة الموظف لواجبات وظيفته تستوجب الجزاء المناسب، مع عدم إعفائه من المسؤولية بحجة تنفيذ أوامر رئيسه إلا إذا كانت مكتوبة ورغم تنبيهه للمخالفة، وفي هذه الحالة يتحمل مُصدر الأمر المسؤولية كاملة.