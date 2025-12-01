قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادا لـ كأس الأمم الإفريقية 2025
برلمان

اعرف المدد اللازمة لمحو الجزاءات التأديبية عن الموظفين في الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية
عبد الرحمن سرحان

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الضوابط المنظمة لمحو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف، وذلك وفق مدد زمنية تختلف باختلاف نوع الجزاء، بحيث تُمحى العقوبة بعد انقضاء المدة المحددة لها ويُعامل الموظف كأن الجزاء لم يكن.

وجاءت مدد المحو كالتالي:

1. بعد سنة واحدة: في حالتى الإنذار والتنبيه، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 5 أيام.


2. بعد سنتين: في حالة اللوم، أو الخصم من الأجر لمدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يومًا.


3. بعد ثلاث سنوات: للخصم من الأجر لمدة تزيد على 15 يومًا وحتى 30 يومًا.


4. بعد أربع سنوات: لباقي الجزاءات التأديبية عدا الفصل والإحالة إلى المعاش.


5. تُحسب مدد المحو من تاريخ توقيع الجزاء.

وبمجرد محو الجزاء، يُعتبر كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يمس الحقوق أو التعويضات التي ترتبت عليه.

كما شدد القانون على أن مخالفة الموظف لواجبات وظيفته تستوجب الجزاء المناسب، مع عدم إعفائه من المسؤولية بحجة تنفيذ أوامر رئيسه إلا إذا كانت مكتوبة ورغم تنبيهه للمخالفة، وفي هذه الحالة يتحمل مُصدر الأمر المسؤولية كاملة.

