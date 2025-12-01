بيع 22 محلًا تجاريًا وصيدليتين بالمزاد العلني بالعاشر من رمضان بإجمالي 57.3 مليون جنيه

شهد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الإثنين الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٥، انعقاد جلسة المزايدة العلنية برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز والمشرف على جهاز حدائق العاشر ، وبحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزايدات.

وتضمّن الطرح عدد (٢٢) محلًا تجاريًا وعدد (٢) صيدلية بالأسواق التجارية، موزعة داخل مواقع متعددة بالمدينة شملت القطعة رقم ٣/٢ بالمجاورة ٤٨، والقطعة رقم ٢ بالمجاورة ٧٥، والقطعة رقم ٣ بالمطورين الجنوبية مجمع (ب)، والقطعة رقم ٨٠ بمنطقة ٥ بالحي ١٦( اللوتس ) ، وذلك بمساحات تتراوح بين ١٥٫٦٤ متر² و٤٥٫٤ متر²، وجرى طرحها للبيع بالمزاد العلني وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

بيع ٢٢ محلًا تجاريًا وصيدليتين

وأسفرت جلسة المزايدة عن بيع جميع المحال المطروحة بإجمالي قيمة وصل إلى ٥٧،٣٠٤،٤٢٠ جنيهًا، وسط إقبال لافت من المستثمرين والمتقدمين للمزاد، في مؤشر واضح على قوة وحيوية السوق التجارية بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن نتائج المزايدة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها مناخ الاستثمار داخل المدينة، مشيرًا إلى أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة الجهاز لتنشيط الحركة التجارية وتوسيع منظومة الخدمات المقدمة للسكان، بما يدعم مكانة العاشر من رمضان كإحدى أهم المدن الصناعية والخدمية في مصر.

كما أوضح رئيس الجهاز أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم الاستثمار الجاد وتعزيز التنمية الشاملة داخل المدينة.