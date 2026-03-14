شريف عبد النور: بدايتي في تجارة اللحوم جاءت بالصدفة أثناء حملة والدي الانتخابية

كشف شريف عبد النور، العضو المنتدب لشركة جي بي كابيتال، عن بداياته العملية الأولى في مجال الأعمال المرتبطة بتجارة اللحوم، والتي جاءت بالصدفة خلال حملة والده، منير فخري عبد النور، لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 في دائرة جرجا بمحافظة سوهاج.

تجهيز لحوم الأضاحي

وأوضح عبد النور، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على برنامج «رحلة المليار» عبر قناة «النهار»، أن والده طلب منه المساعدة أثناء وجوده في القاهرة، حيث أراد تجهيز طن إلى طن ونصف من اللحوم لتوزيعها قبل عيد الأضحى على الناخبين في الدائرة: «كلمني قالي بص إحنا داخلين على عيد الأضحى وتبقى خطوة لطيفة لو وزعنا لحمة قبل الانتخابات بأسبوعين تلاتة كده عشان الناس».

وأشار إلى أن هذه المهمة كانت أول تجربة فعلية له للتعرف على سوق اللحوم في مصر، مضيفًا: «قعدت أستكشف الموضوع ولقيت صديق وصلني بشركة وقتها كان اسمها سخنة بيف، ومن هنا بدأت أفهم إزاي بنشتري اللحمة ووزنها بيبقى كام بعد العظم وإزاي يتم نقلها»، موضحًا أن التجربة منحتهم معرفة عملية بكيفية شراء ونقل اللحوم بعد الذبح.

التجربة البسيطة

وأكد عبد النور أن هذه التجربة البسيطة كانت بمثابة نقطة انطلاق له لفهم قطاع الأعمال عمليًا، وتعلم أساسيات الإدارة واللوجستيات في سوق اللحوم، بعيدًا عن الدراسة الأكاديمية.