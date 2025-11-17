جهاز العاشر من رمضان: رفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية في المناطق الصناعية

تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، سير أعمال الرصف والتطوير بعدد من المحاور الحيوية بالمدينة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالارتقاء بالبنية التحتية وتطوير شبكات الطرق داخل المدن الجديدة، وخاصة بالمناطق الصناعية.

وتضمنت أعمال المتابعة تنفيذ طبقات الأسفلت بمنطقة جنوب A6 والطريق الرابط بها، إلى جانب متابعة أعمال الرصف بالمنطقة الصناعية A4، وكذلك أعمال الأسفلت الجارية بالمنطقة الصناعية A2، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية الداعمة للأنشطة الإنتاجية.

وشملت المتابعة استكمال أعمال الرصف بالحارة اليمنى بشارع مصر للطيران في المنطقة الصناعية A`1، بما يسهم في تعزيز السيولة المرورية ورفع جاهزية الطرق داخل نطاق المناطق الصناعية.

وتابع رئيس الجهاز كذلك أعمال الرصف بطريق R3 الصناعي بالمنطقة الصناعية جنوب A6، والانتهاء من تنفيذ طبقات الأسفلت بطريق Road D، إلى جانب استكمال الأعمال بطريق Road B بالمنطقة الصناعية A4، وذلك ضمن مراحل متتابعة تهدف إلى تطوير المحاور الرئيسية والفرعية وربطها بمناطق الخدمات والأنشطة الصناعية.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن الأعمال تسير وفق برنامج زمني مُحكم يضمن الانتهاء منها في المواعيد المحددة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان برفع كفاءة الطرق والبنية التحتية بمدينة العاشر من رمضان، وبما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة العمل داخل المناطق الصناعية وتيسير حركة المواطنين والعاملين.