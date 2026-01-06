القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

تفحص الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وزارة الصحة، مقطع فيديو تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بقيام التقاط شخص مقطع فيديو يزعم فيه وفاة شقيقه داخل مستشفى شهير بأكتوبر، بسبب الإهمال الطبي أثناء خضوعه لجلسة غسيل كلوي.

وقال ناشر الفيديو في مقطع مدته 30 ثانية: شوية صنايعية واحد دبلوم صنايع وواحد مش عارفين شغال إيه، مفيش ولا دكتور وسابوا أخويا يموت.. 4 ساعات بيغسلوله كلى ومش عارفين إنه عنده جلطة أهو مات قدامكم أهو.

وذكر في تعليقه على مقطع الفيديو المنشور على صفحته الشخصية قائلا: اخويا مات بسبب الاهمال لا يوجد دكتور اكثر من ساعتين ولا انعاش.. والسبب البهوات بيتفرجوا علي الماتش

وتفاعل رودا مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو ، وأغلبهم أيد ما ذكره ناشر المقطع ، حيث قالت سيدة إن والدتها لإهمال طبي وسوء معاملة داخل نفس المستشفى بمدينة 6 أكتوبر.

وذكرت في منشور على فيس بوك، إن والدتها ظلت تتردد على الرعاية المركزة بالمستشفى لمدة تقارب عامين، قبل أن تشهد حالتها الصحية تدهورًا ملحوظًا بدلًا من التحسن، وقالت السيدة، بحسب روايتها، إن والدتها كانت تعود من الرعاية “تعبانة أكتر من الأول”، وإن حالتها الصحية اتدهورت خلال تلك الفترة، مدعية أن ذلك جاء نتيجة الإهمال.

وأضافت أنها كانت تجد والدتها في حالة نفسية سيئة، وتشكو من تجاهل بعض أفراد الطاقم الطبي والتمريضي للمرضى داخل الرعاية، وزعمت أن والدتها أخبرتها بأن المرضى كانوا يُتركون دون متابعة كافية، وأن بعض أفراد الطاقم “يقضون الوقت في المزاح والضحك”، مشيرة إلى أن ذلك كان يتكرر في أوقات متأخرة من الليل، قائلة: يقعدوا يهزروا ويضحكوا ويسهروا مع بعض ولما يضايقوا من حد يدوله منوم واخر مرة فى رأس السنة كانوا قاعدين بيحتفلوا طول الليل وسابوهم ولما أمى النفس بتاعها تعب وقعدت تنادى عليهم الممرض بيقول للممرضة هى هتغور امتى".

كما ادعت السيدة، أن والدتها تعرضت لسوء معاملة لفظية، وزعمت أن شكاوى الأسرة كانت تُقابل بالاستخفاف، حيث كان يتم التشكيك في حديث المرضى واعتباره، تخريف على حسب تعبيرها، وزعمت أيضًا وجود مخالفات مالية، مشيرة إلى أن المستشفى كان يحصل مبالغ إضافية مقابل تحاليل وعلاجات، كما ادعت تسليمهم نتائج تحاليل لا تخص والدتها، مؤكدة أن الأسرة كانت تتحمل تكاليف مالية كبيرة، بينما كانت الحالة الصحية لوالدتها تسوء.

وأضافت السيدة، وفق ادعائها، أن تجمع السوائل الناتج عن ورم في بطن والدتها لم يتم التعامل معه طبيًا بالشكل المناسب، ما أدى إلى تورم قدمها، رغم تأكيد المستشفى للأسرة أن العلاج يُقدم بانتظام.

فيما رد أحد الأشخاص العاملين في المستشفى الشهير قائلا: اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم كل الكلام دا تضليل وغير صحيح حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ٢ دكتور مع الحالة والحالة كانت بتغسل كلي ف غرفة الغسيل وللأسف لان حالته كانت صعبة جدا جدا والأهل عارفين الكلام دا كويس جدا وبيضللوا الحقيقه انا بطالب أن حد يجي ويشوف الادوية الي كان بياخدها ويشوف المكان ويشوف الدكاترة والاستشاري المسئول عن الحالة.. حسبي الله ونعم الوكيل للاسف الحالة توفت بعد شغل كتير جدا معاها من دكتور الرعاية ومن دكتور القلب المختص .. حسبي الله ونعم الوكيل ف كل واحد عايز يشوه صورة الغير.

من جانبها بدأت وزارة الصحة التحقيق في الأمر ورواية صاحب الفيديو وأيضا السيدة التي زعمت تعرض والدتها للإهمال والإهانة.