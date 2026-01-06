لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج شهادة التحركات للسفر، والتي أتاحت وزارة الداخلية الحصول عليها إلكترونيا خلال عام 2026 عبر موقعها الرسمي، بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على مقار الجوازات والهجرة.

كيفية استخراج شهادة التحركات للسفر

وتعد شهادة التحركات من المستندات الرسمية المهمة التي تطلبها العديد من الجهات داخل مصر وخارجها، خاصة لأغراض السفر للعمل أو الدراسة أو السياحة، حيث تتضمن بيانات تفصيلية عن سجل دخول وخروج المواطن عبر المنافذ المصرية خلال فترة زمنية محددة.

شهادة التحركات 2026

استخراج شهادة التحركات 2026

وأكدت وزارة الداخلية أن التقديم ومتابعة طلب استخراج شهادة التحركات يتم بالكامل عبر الإنترنت، على أن يقتصر الحضور الشخصي فقط على استلام الشهادة، في خطوة تعكس تطورا ملحوظا في مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

يمكن للمواطنين استخراج شهادة التحركات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط (https://emoves.moi.gov.eg،) وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول بحساب مسبق أو إنشاء حساب جديد.

ملء نموذج طلب شهادة التحركات بدقة ومراجعة البيانات.

سداد الرسوم إلكترونيا من خلال وسائل الدفع المتاحة.

تحديد موعد الاستلام من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

التوجه في الموعد المحدد لاستلام الشهادة.

شهادة التحركات 2026

خطوات إنشاء حساب جديد



الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (https://moi.gov.eg).

اختيار إنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الرباعي والرقم القومي.

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور لاستخدامهما في تسجيل الدخول لاحقا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات

صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

خطاب رسمي من الجهة الطالبة للشهادة مثل السفارات أو المؤسسات المختلفة.

في حالة الاستلام بالنيابة يشترط تقديم توكيل رسمي.

مميزات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا



تسريع إجراءات استخراج الشهادة خلال أيام قليلة مقارنة بالفترات الطويلة سابقا.

إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيا دون الحاجة للانتقال المتكرر.

تقليل التكدس داخل مكاتب الجوازات والهجرة.

دعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتعد خدمة استخراج شهادة التحركات 2026 إلكترونيا خطوة مهمة في مسار تطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز من كفاءة الأداء، تماشيا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سهولة ويسرا.