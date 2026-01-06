قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟
أوسيمين يهدد بإنهاء مشواره مع منتخب نيجيريا
مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص
السكر بـ 24 جنيه.. الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق
المجلس العالمي للتسامح والسلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات

شهادة تحركات
شهادة تحركات
محمد غالي

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج شهادة التحركات للسفر، والتي أتاحت وزارة الداخلية الحصول عليها إلكترونيا خلال عام 2026 عبر موقعها الرسمي، بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على مقار الجوازات والهجرة.

كيفية استخراج شهادة التحركات للسفر

وتعد شهادة التحركات من المستندات الرسمية المهمة التي تطلبها العديد من الجهات داخل مصر وخارجها، خاصة لأغراض السفر للعمل أو الدراسة أو السياحة، حيث تتضمن بيانات تفصيلية عن سجل دخول وخروج المواطن عبر المنافذ المصرية خلال فترة زمنية محددة.

شهادة التحركات 2026

استخراج شهادة التحركات 2026

وأكدت وزارة الداخلية أن التقديم ومتابعة طلب استخراج شهادة التحركات يتم بالكامل عبر الإنترنت، على أن يقتصر الحضور الشخصي فقط على استلام الشهادة، في خطوة تعكس تطورا ملحوظا في مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا
يمكن للمواطنين استخراج شهادة التحركات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط (https://emoves.moi.gov.eg،) وذلك باتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول بحساب مسبق أو إنشاء حساب جديد.
ملء نموذج طلب شهادة التحركات بدقة ومراجعة البيانات.
سداد الرسوم إلكترونيا من خلال وسائل الدفع المتاحة.
تحديد موعد الاستلام من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
التوجه في الموعد المحدد لاستلام الشهادة.

شهادة التحركات 2026

خطوات إنشاء حساب جديد


الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (https://moi.gov.eg).
اختيار إنشاء حساب جديد.
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الرباعي والرقم القومي.
إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور لاستخدامهما في تسجيل الدخول لاحقا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات
صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
خطاب رسمي من الجهة الطالبة للشهادة مثل السفارات أو المؤسسات المختلفة.
في حالة الاستلام بالنيابة يشترط تقديم توكيل رسمي.

مميزات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا


تسريع إجراءات استخراج الشهادة خلال أيام قليلة مقارنة بالفترات الطويلة سابقا.
إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيا دون الحاجة للانتقال المتكرر.
تقليل التكدس داخل مكاتب الجوازات والهجرة.
دعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتعد خدمة استخراج شهادة التحركات 2026 إلكترونيا خطوة مهمة في مسار تطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز من كفاءة الأداء، تماشيا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سهولة ويسرا.

كيفية استخراج شهادة التحركات شهادة التحركات كيفية استخراج شهادة التحركات للسفر استخراج شهادة وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

بالصور

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد