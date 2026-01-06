فتح رابط تسجيل متطلبات شهادة الصلاحية للمعلمين بموقع الأكاديمية المهنية.. 18 يناير

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن فتح الموقع الإلكتروني اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2026/1/18 وحتى 2026/5/28، لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهاده الصلاحية للمعلمين/ الأخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 2026/1/18 ولا تتجاوز مده تعاقدهم سنتين في 2026/6/30.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، إنه في إطار خطة الأكاديمية المهنية للمعلمين لمنح المعلمين / الأخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، للذين استوفوا جميع المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 م والمستبدلة بالقانون رقم 933 لسنة 2012م.

وأضافت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه سوف يتم فتح الموقع الإلكتروني إعتبارا من يوم الأحد الموافق 18-1-2026 لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين / الأخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة فى تاريخ 18-1-2026 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 30-6-2026م، وعليه يرجى التكرم بالتنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين الأخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتها والتأكد من استيفائهم جميع المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات، ويراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن الإدارة التعليمية تعتبر مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له، وذلك اعتبارا من يوم 18-1-2026 وحتى يوم 28-5-2026 م، ويراعى عدم استلام ملفات من تجاوزت مدة تعاقده سنتين في تاريخ 30- مالم يتم تجديدها عملا بحكم المادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012م.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة التنبيه على المعلمين / الأخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوى الملف طبقا لما تم فى الدفعات السابقة على الآتي:

صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين.

نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا جميع البنود.

شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.

شهادة برنامج التحول الرقمي التي تصدرها الجامعات المصرية.

تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

خطاب ترشيح من مدير المدرسة

صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.

شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية، ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم ١٦ لسنة 2019.

مفردات مرتب موضحًا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد.

صورة بطاقة الرقم القومي.

جدير بالذكر أنه على مديريات التربية والتعليم حال تجاوز المعلمين المساعدين مدة التعاقد سنتين في تاريخ 30-6-2026م، أن تقوم بإعداد مذكرة عرض على الدكتور الوزير بعد أخذ رأى المحافظ المختص لتجديد التعاقد لمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة السنتين، على أن يتم عند التقدم إرفاق صورة طبق الأصل من موافقة الوزير على تجديد التعاقد لمدة سنة تالية مع كل عقد من العقود التي تجاوزت مدة السنتين.