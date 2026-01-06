قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم قنا يناقش استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

اجتماع تعليم قنا
اجتماع تعليم قنا
يوسف رجب

ناقش هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خطة استعدادات المديرية والإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بعقد امتحانات الشهادة الاعدادية وصفوف النقل للمراحل المختلفة، للفصل الدراسي الأول لعام 2025/2026م، في ضوء توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والادارية، ووائل النجمى مدير عام التعليم، وسوميه عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، ومديرى ادارات " الحوكمة والمتابعة والمراحل التعليمية بديوان المديرية، ومديري عموم ووكلاء الادارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة الخاصة بسير أعمال امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مع استيفاء استمارة الموانع لجميع العاملين باللجان الامتحانية، لضمان استمرارية العمل الإداري في تنظيم الامتحانات، والحفاظ على أعلى معايير السرية والالتزام القانوني، على ان يتم إعلان جداول الامتحانات للطلبة في أماكن ظاهرة وواضحة، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدارس.

كما شدد الصابر، على ضرورة الالتزام بالذي المدرسي الرسمي، والتواجد مبكرا قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، لضمان توزيع ورق الاسئلة في المواعيد المحددة، ومراعاة مواعيد دخول الامتحانات بالنسبة للطلاب وتطبق اللوائح القانونية مع الطلاب المتأخرين، بالإضافة إلى حظر استخدام المحمول او أي وسيلة الكترونية يمكن استخدامها في الغش أثناء الامتحانات.

ووجه وكيل وزارة، التربية والتعليم بقنا، مديرى الادارات التعليمية، بتشكيل غرف العمليات بكل إدارة تعليمية، لضمان التعامل الفورى لحل أية مشكلة طارئة داخل اللجان، مؤكدا بأنه لا تهاون مع أية تجاوزات قد تحدث داخل اللجان الامتحانية، خاصة وأن الغش غير مسموح به على الإطلاق، وأن هناك إجراءات صارمة لضمان نزاهة الامتحان.

قنا وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية اللجان الامتحانية غرف العمليات

المزيد

