شاب ينهى حياة والده ويصيب والدته بآلة حادة فى قنا

لقى مسن مصرعه وأصيب زوجته بآلة حادة من طعنات سددها لهم نجلهم فى قرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع مسن وإصابة زوجته بطعنات آلة حادة فى قرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادى.

وتبين من المعلومات الأولية أن ابن المجنى عليهما، تعدى على والده ووالدته وأحدث بهما إصابات تسببت فى إنهاء حياة الأب وإصابة الأم بعدة طعنات.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابة إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

