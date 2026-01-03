للحد من الحوادث..حملات مرورية وأكمنة ثابتة ومتحركة بطريق قنا الصحراوي

كثفت الأجهزة الأمنية والمرورية بقنا، من حملاتها على الطريق الصحراوي الغربي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء محمد حامد هشام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وبقيادة العميد محمد السيد رضوان، مدير إدارة مرور قنا.

وشملت الحملات إقامة أكمنة مرورية ثابتة في عدد من النقاط الحيوية على طول الطريق، إلى جانب تنفيذ حملات مرورية متحركة لمتابعة حركة السير وضبط المخالفات، فضلًا عن استخدام أجهزة الرادار لرصد السرعات الزائدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تعزيز انتشار الخدمات المرورية على امتداد الطريق لتأمين الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو أعطال، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وضمان أعلى معدلات الأمان لمستخدمي الطريق.

وفي هذا السياق، أصدرت محافظة قنا، عدد من البيانات تهيب بالمواطنين وقائدي المركبات ضرورة الالتزام بالحارة المرورية المقررة، وعدم السير عكس الاتجاه، والالتزام بالسرعات المحددة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط المروري على الطرق السريعة.



وكان طريق قنا الصحراوى الغربى، شهد عدد من الحوادث التى راح ضحيتها عدد من المواطنين، نتيجة السرعات الزائدة وعدم الالتزام بالحارات المرورية على الطريق، فضلًا عن عدم انتهاء أعمال التنفيذ على الطريق.