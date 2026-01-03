قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
محافظات

للحد من الحوادث..حملات مرورية وأكمنة ثابتة ومتحركة بطريق قنا الصحراوي

يوسف رجب

كثفت الأجهزة الأمنية والمرورية  بقنا، من حملاتها على الطريق الصحراوي الغربي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء محمد حامد هشام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وبقيادة العميد محمد السيد رضوان، مدير إدارة مرور قنا.
 وشملت الحملات إقامة أكمنة مرورية ثابتة في عدد من النقاط الحيوية على طول الطريق، إلى جانب تنفيذ حملات مرورية متحركة لمتابعة حركة السير وضبط المخالفات، فضلًا عن استخدام أجهزة الرادار لرصد السرعات الزائدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تعزيز انتشار الخدمات المرورية على امتداد الطريق لتأمين الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو أعطال، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وضمان أعلى معدلات الأمان لمستخدمي الطريق.

وفي هذا السياق، أصدرت محافظة قنا، عدد من البيانات تهيب بالمواطنين وقائدي المركبات ضرورة الالتزام بالحارة المرورية المقررة، وعدم السير عكس الاتجاه، والالتزام بالسرعات المحددة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط المروري على الطرق السريعة.
 

وكان طريق قنا الصحراوى الغربى، شهد عدد من الحوادث التى راح ضحيتها عدد من المواطنين، نتيجة السرعات الزائدة وعدم الالتزام بالحارات المرورية على الطريق، فضلًا عن عدم انتهاء أعمال التنفيذ على الطريق.

قنا أكمنة ثابتة حملات مرورية مكثفة طريق قنا الصحراوي الغربى السير عكس الاتجاه أخبار قنا

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

