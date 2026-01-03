إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوى

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى، أمام مركز أبوتشت، نتج عنه وقوع إصابات بين الركاب.





وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص من مستقلى السيارة عقب انقلابها على الطريق.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.