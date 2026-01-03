قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو
انطلاق التصويت الداخلي بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بي واي دي الصينية تتصدر.. وتطيح بـ تسلا من قمة صناعة السيارات الكهربائية
المصريون بـ10 محافظات يصوتون بـ27 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
هل تكتب تونس نهاية العقدة الأفريقية أمام مالي .. الكان يبتسم لأصدقاء ديانج .. وبن رمضان يبحث عن تاريخ جديد
صقيع وبرودة شديدة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
7 انفجارات تهز كاراكاس.. هل بدأت الحرب الأمريكية على فنزويلا؟
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 3 يناير 2026
حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب
بعد قليل.. اللجان الفرعية بـ10 محافظات تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في إعادة الدوائر الملغاة
الهند.. انهيار أرضي يضرب كشمير ويغرق طرقًا رئيسية بالركام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوى

حادث ميكروباص
حادث ميكروباص

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى، أمام مركز أبوتشت، نتج عنه وقوع إصابات بين الركاب.


 

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص من مستقلى السيارة عقب انقلابها على الطريق.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا حادث انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الصحراوى الغربى مرفق إسعاف قنا أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

الإيجار القديم

استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا

الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

ترشيحاتنا

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

حقيقة الزيادة.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق واشتراكات الجمهور والطلاب وكبار السن لعام 2026

وجبات غنية بالبروتين

تساعدك في الصيام.. 8 وجبات خفيفة غنية بالبروتين لتعزيز صحتك

زبادي منزلي

تحذير من تناوله بكثرة.. طريقة صنع الزبادي في المنزل بدلا من شرائه

بالصور

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

فيديو

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد