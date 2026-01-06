مريض نفسيا.. ضبط الشاب المتهم بإنهاء حياة والده وإصابة والدته في قنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط الشاب المتهم بإنهاء حياة والده وإصابة والدته بطعنات آلة حادة سددها لهم خلال تواجهم فى منزلهم بقرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

وتبين من المعلومات الأولية أن المتهم يعانى منذ فترة من اضطرابات نفسية، نتج عنه إقدامه على إنهاء حياة والديه، فيما تكثف أجهزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع مسن وإصابة زوجته بطعنات آلة حادة فى قرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادى.

وبعد الانتقال لمكان الواقعة، تبين أن ابن المجنى عليهما، تعدى على والده ووالدته وأحدث بهما إصابات تسببت فى إنهاء حياة الأب وإصابة الأم بعدة طعنات.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابة إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



