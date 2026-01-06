مد فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 حتى 10 يناير

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 لـ 10 يناير 2026.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي لمديريات التربية والتعليم ، أنه في إطار الإستعداد لإمتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي للعام الدراسي 2025-2026، وحرصا من الوزارة على حسن سير العملية الامتحانية، يتعين على كافة الإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

تم إتاحة تسجيل الاستمارة الالكترونية من خلال منصة التقدم الالكترونى للامتحان من يوم 10-12-2025 وحتى 10-1-2026.



تلتزم كل مديرية بوضع باركود على أوراق الاسئلة الخاصة بكل لجنة سير على أن يتم تظريف كل ( 20 ) ورقة /كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق

لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.