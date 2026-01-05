السياحة والآثار: حصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية شرط أساسي لاستكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج

في إطار الاستعدادات المكثفة والمتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار لكافة الإجراءات الخاصة بموسم الحج السياحي ومنها إجراءات إصدار التأشيرة لحجاج شركات السياحة لموسم هذا العام، تؤكد الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بحصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية والتي تعد من الاشتراطات الأساسية للسماح بأداء فريضة الحج.

وذلك في إطار الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي لهذا العام والمعتمدة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وكذلك في ضوء الضوابط والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

الحج السياحي

ومن جانبها، أشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أنه لن يتم استكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي هذا العام إلا بعد تقديم شهادة الاستطاعة الصحية لكل حاج والصادرة من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان في مصر.

ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة حجاج السياحة منذ بدء الرحلة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن، وفي إطار التنسيق المستمر مع الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج ووزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع الجهات المناظرة بالمملكة العربية السعودية، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية المعمول بها، وبما يضمن التزام الحجاج بإجراء الكشف الطبي الدقيق وإقرارهم بالقدرة الصحية على أداء مناسك الحج وهو ما يسهم في أدائها في أجواء آمنة ومنظمة.

وأضافت الأستاذة سامية سامي أنه تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتوجيه الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحي بضرورة التأكد من حصول حجاجها على شهادة الاستطاعة الصحية قبل استكمال أي إجراءات للسفر، على أن يتم اعتماد الشهادة عبر منصة «نسك مسار» السعودية كشرط أساسي لصدور تأشيرة الحج، مع التأكيد على ضرورة حمل الحاج للشهادة عند مغادرته أرض الوطن، حيث سيتم الاطلاع عليها ومطابقتها بمنافذ الدخول إلى المملكة العربية السعودية، سواء الجوية أو البرية.

ويُمكن للمواطنين المُتقدمين لأداء فريضة الحج السياحي الاطلاع على قائمة المستشفيات المُعتمدة من وزارة الصحة والسكان بالمحافظات المختلفة لاستصدار شهادة الاستطاعة الصحية، وذلك من خلال بوابة الإدارة المركزية لشركات السياحة عبر الرابط التالي https://trans.hajj.gov.eg، ومن خلال الدخول على تبويب خدمات المواطنين – جهات فحص طبي للحج.

