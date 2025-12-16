بدءًا من اليوم| التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026.. الشروط والخطوات

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، فتح باب التقديم لاختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ – 2026م، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر، وحتى 31 ديسمبر الجاري، وفق ضوابط وإجراءات دقيقة تهدف إلى ضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتنظيم لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ضوابط دقيقة لاختيار المشرفين

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي اعتماد مجموعة من الضوابط المنظمة لاختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية، حيث تتشكل البعثة الإشرافية من:

أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط.

العاملين بمديريات التضامن الاجتماعي المختصين بحج الجمعيات.

ويُخصص مشرف واحد لكل 46 حاجًا، على أن تتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج اختيار مشرف عام من بين المشرفين الفائزين، يتولى مهام التنسيق بين المؤسسة وبعثات المديريات، إضافة إلى دوره الإشرافي على مجموعته. كما يجوز تعيين أكثر من مشرف عام بالمحافظة الواحدة في حال وجود أكثر من مستوى للحجاج.

وشددت الوزيرة على عدم قبول أي طلبات إشراف خارج المنظومة المعتمدة أو بعد المواعيد المحددة، مع التأكيد على ضرورة تمتع المرشح باللياقة الصحية والبدنية اللازمة.

اختبارات وتقييمات شفافة

أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن عدم حضور المرشح للاختبارات في الموعد المحدد يُعد اعتذارًا ضمنيًا عن طلب الإشراف. ويخضع المتقدمون الجدد لاختبارات تحريرية إلكترونية (أونلاين) داخل مراكز مجهزة، ويشترط الحصول على 65 درجة على الأقل من 100 لاجتياز الاختبار.

وتُعلن نتيجة الاختبار فور الانتهاء منه على شاشة الحاسب الآلي (لائق/غير لائق)، مع إتاحة حق التظلم خلال أسبوع من تاريخ الاختبار، على أن يتم فحص التظلم والرد عليه خلال أسبوع آخر. كما تُعقد مقابلات شخصية للناجحين في الاختبارات التحريرية، سواء من المتقدمين الجدد أو أصحاب الخبرات السابقة.

اختيار الأعلى تقييمًا

تتولى لجان متخصصة بالمؤسسة القومية لتيسير الحج اختيار المشرفين الحاصلين على أعلى الدرجات، مع مراعاة التقييمات السابقة لأصحاب الخبرة، ويتم إخطار مديريات التضامن الاجتماعي بأسماء المشرفين المقبولين ضمن القوائم الأساسية والاحتياطية.

شروط الجمعيات والمؤسسات الأهلية

من جانبه، أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك شروطًا أساسية يجب توافرها في الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الراغبة في ترشيح مشرفين، أبرزها:

أن تكون مقيدة وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

مرور سنة على الأقل على القيد حتى 31/12/2025.

أن تكون من الجهات التي تقدم منها حجاج لقرعة الجمعيات الأهلية لموسم الحج.

ويحق للجمعية أو المؤسسة ترشيح متقدم واحد فقط، ويجوز ترشيح اثنين في حال تجاوز المصروفات النقدية في آخر ميزانية معتمدة 5 ملايين جنيه، مع ضرورة سلامة الموقف القانوني والمالي.

شروط المرشحين

أصحاب الخبرة السابقة:

عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المستوفاة.

مؤهل عالٍ على الأقل.

خبرة إشرافية سابقة بحج الجمعيات.

السن من 30 إلى 60 عامًا (يُحسب في 30/6/2026).

المرشحون الجدد:

عضو مجلس إدارة أو عضو عامل (مر عام على العضوية).

مؤهل عالٍ.

السن من 30 إلى 50 عامًا (يُحسب في 30/6/2026).

طريقة التقديم

يتم تقديم طلبات الإشراف يدويًا إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها المرشح خلال الفترة من 16 حتى 31 ديسمبر 2025 (عدا الإجازات الرسمية)، وفق نموذج التقديم المتاح على الموقع الإلكتروني للمؤسسة:

www.hijjfoundation.com

وتُشكل لجنة بكل مديرية لفحص الطلبات، على أن تُعلن أسماء المرشحين المستوفين خلال 3 أيام من غلق باب التقديم، مع إتاحة التظلم للمستبعدين خلال 3 أيام أخرى. وبعد اعتماد الأوراق، يقوم المرشح بتسجيل بياناته إلكترونيًا، والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور لاستكمال الإجراءات.