لشتاء أكثر راحة.. نصائح للتخفيف من آلام التهاب المفاصل لكبار السن

مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يزداد شعور كبار السن المصابين بالتهاب المفاصل بالألم والتيبس، ما قد يعيق الحركة اليومية ويؤثر على جودة حياتهم.

وبحسب موقع "Health line"، يشير خبراء الصحة إلى أن فهم تأثير الطقس البارد على الجسم واتباع استراتيجيات مناسبة يمكن أن يقلل الأعراض ويحافظ على راحة المفاصل.

كيف يؤثر الشتاء على المفاصل؟

الطقس البارد لا يقتصر تأثيره على الشعور بالبرد فحسب، بل يمتد ليشمل المفاصل والعضلات:

تيبس المفاصل: البرودة تضيق الأوعية الدموية، ما يقلل تدفق الدم إلى المفاصل ويزيد من صلابتها، ما يصعب الحركة ويقلل من مرونتها.

زيادة الألم: التغيرات في ضغط الهواء والرطوبة قد تزيد الشعور بالألم، كما يمكن أن تتسبب البرودة في تشنج العضلات والأوتار، مما يزيد الإزعاج.

انخفاض النشاط: الميل إلى البقاء أقل حركة في الشتاء يؤدي إلى ضعف العضلات، وزيادة الضغط على المفاصل، وربما زيادة الوزن، ما يفاقم الالتهاب والألم.

خطوات فعالة لتخفيف أعراض التهاب المفاصل

يمكن اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الآلام وتحسين المرونة خلال الشتاء: