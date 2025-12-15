قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
تولوكا يفوز على تيجريس ويتوج بالدوري المكسيكي للمرة الثانية على التوالي
أصل الحكاية

لشتاء أكثر راحة.. نصائح للتخفيف من آلام التهاب المفاصل لكبار السن

ولاء خنيزي

مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يزداد شعور كبار السن المصابين بالتهاب المفاصل بالألم والتيبس، ما قد يعيق الحركة اليومية ويؤثر على جودة حياتهم. 

وبحسب موقع "Health line"، يشير خبراء الصحة إلى أن فهم تأثير الطقس البارد على الجسم واتباع استراتيجيات مناسبة يمكن أن يقلل الأعراض ويحافظ على راحة المفاصل.

كيف يؤثر الشتاء على المفاصل؟

الطقس البارد لا يقتصر تأثيره على الشعور بالبرد فحسب، بل يمتد ليشمل المفاصل والعضلات:

  • تيبس المفاصل: البرودة تضيق الأوعية الدموية، ما يقلل تدفق الدم إلى المفاصل ويزيد من صلابتها، ما يصعب الحركة ويقلل من مرونتها.
  • زيادة الألم: التغيرات في ضغط الهواء والرطوبة قد تزيد الشعور بالألم، كما يمكن أن تتسبب البرودة في تشنج العضلات والأوتار، مما يزيد الإزعاج.
  • انخفاض النشاط: الميل إلى البقاء أقل حركة في الشتاء يؤدي إلى ضعف العضلات، وزيادة الضغط على المفاصل، وربما زيادة الوزن، ما يفاقم الالتهاب والألم.

خطوات فعالة لتخفيف أعراض التهاب المفاصل

يمكن اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الآلام وتحسين المرونة خلال الشتاء:

  • ارتداء ملابس دافئة: طبقات الملابس، والقفازات، والأوشحة، والجوارب الحرارية، تساعد على الحفاظ على حرارة الجسم وعزل المفاصل، مع اختيار الملابس الفضفاضة لتجنب الضغط الزائد.
  • ممارسة النشاط البدني: التمارين المنتظمة ضرورية لتقوية العضلات المحيطة بالمفاصل. يمكن الاستفادة من أنشطة داخلية مثل السباحة، واليوجا، والتاي تشي، مع استشارة أخصائي لتحديد الأنسب.
  • العلاج الحراري: استخدام الكمادات الدافئة، أو وسادات التدفئة، أو الاستحمام بماء دافئ يساعد على تخفيف التيبس وتحسين الدورة الدموية.
  • اتباع نظام غذائي صحي: تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3، ومضادات الأكسدة، وفيتامين د، يساهم في تقليل الالتهاب ودعم صحة المفاصل.
  • حماية المفاصل أثناء الحركة: استخدام الدعامات أو الأكمام الضاغطة، وتجنب الحركات المتكررة أو الأحمال الثقيلة، يخفف الضغط على المفاصل.
  • إدارة التوتر النفسي: ممارسة التأمل أو تمارين التنفس العميق، والانخراط في الهوايات، يساعد على تخفيف التوتر المرتبط بالألم.
  • استراتيجيات التحكم في الألم: تعلم مهارات إدارة الألم من الأخصائي النفسي، والحفاظ على توازن بين النشاط والراحة، ومراجعة الطبيب بشأن الأدوية، كلها طرق فعّالة لتقليل المعاناة.
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

محمد صلاح

المباراة الوداعية و4 نجوم يدعمونه..ماذا ينتظر محمد صلاح في قلعة آنفيلد

الفنانة شمس

أسرار مؤلمة.. شمس تروي حكاية الطرد والصدمة والاختفاء لسنوات

احمد فلوكس

إلا مصر .. أحمد فلوكس يكشف حقيقة إقامته في السعودية

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

الشرقية تختتم استعداداتها لانطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

