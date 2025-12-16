جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من طلبات الاستحواذ، وذلك بعد مراجعة الملفات المقدمة والتأكد من توافقها مع أحكام قانون حماية المنافسة وعدم الإضرار بهيكل الأسواق.

وشملت القرارات الموافقة على طلب استحواذ شركتي أوكفيو كابيتال إل 6 دي إيه سي، وشركة سي إف بي إم يو كيه هولدنجز ليمتد، على أسهم شركة سوسيتيه فوسيين دو بارتيسيباسيون، في إطار صفقة تهدف إلى إعادة هيكلة الملكية دون التأثير سلبًا على المنافسة.

كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة أركان بالم للاستثمار العقاري على عدد 344 مليونًا و6 آلاف و250 سهمًا، بما يمثل نسبة 68.8 في المائة من إجمالي أسهم شركة البدر للاستثمار والأسواق التجارية، وهي خطوة تعزز من تواجد الشركة المستحوذة في قطاع الاستثمار العقاري والأسواق التجارية.

وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على طلب استحواذ شركة أركيوس إنيرجي إيجيبت ليمتد على نسبة 100 في المائة من عقد امتياز البرج البحري، بما يتيح للشركة توسيع أنشطتها في مجال الطاقة، وفقًا للأطر القانونية المنظمة للسوق.

وفي السياق نفسه، أقرت اللجنة طلب استحواذ صندوق استثمار أميثيس مينا 2 سيكا في رايف على نسبة 42.6769 في المائة من إجمالي أسهم شركة طيبة لصناعة النشا والجلوكوز، بما يدعم خطط النمو والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية.

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن هذه الموافقات تأتي في إطار دوره في تنظيم عمليات التركزات الاقتصادية، وضمان عدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، بما يسهم في خلق مناخ استثماري متوازن وداعم للنمو الاقتصادي.