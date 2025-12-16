قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير قطاع الأعمال: نمو إيرادات الشركات التابعة بنحو 20% في عام واحد.. والصادرات تصل إلى مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 بالمصنعية الآن
لا نغلق مصانع.. كامل الوزير: خطط تصحيحية لتقنين أوضاع المنشآت المخالفة
لإحياء عيد الأنوار اليهودي .. نتنياهو يقتحم ساحة حائط البراق
بدءًا من اليوم| التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026.. الشروط والخطوات
حالة وفاة وإصابة.. تفاصيل حادث طعن في مدرسة بموسكو
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة
ولاء عبد الكريم

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من طلبات الاستحواذ، وذلك بعد مراجعة الملفات المقدمة والتأكد من توافقها مع أحكام قانون حماية المنافسة وعدم الإضرار بهيكل الأسواق.

وشملت القرارات الموافقة على طلب استحواذ شركتي أوكفيو كابيتال إل 6 دي إيه سي، وشركة سي إف بي إم يو كيه هولدنجز ليمتد، على أسهم شركة سوسيتيه فوسيين دو بارتيسيباسيون، في إطار صفقة تهدف إلى إعادة هيكلة الملكية دون التأثير سلبًا على المنافسة.

كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة أركان بالم للاستثمار العقاري على عدد 344 مليونًا و6 آلاف و250 سهمًا، بما يمثل نسبة 68.8 في المائة من إجمالي أسهم شركة البدر للاستثمار والأسواق التجارية، وهي خطوة تعزز من تواجد الشركة المستحوذة في قطاع الاستثمار العقاري والأسواق التجارية.

وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على طلب استحواذ شركة أركيوس إنيرجي إيجيبت ليمتد على نسبة 100 في المائة من عقد امتياز البرج البحري، بما يتيح للشركة توسيع أنشطتها في مجال الطاقة، وفقًا للأطر القانونية المنظمة للسوق.

وفي السياق نفسه، أقرت اللجنة طلب استحواذ صندوق استثمار أميثيس مينا 2 سيكا في رايف على نسبة 42.6769 في المائة من إجمالي أسهم شركة طيبة لصناعة النشا والجلوكوز، بما يدعم خطط النمو والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية.

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن هذه الموافقات تأتي في إطار دوره في تنظيم عمليات التركزات الاقتصادية، وضمان عدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، بما يسهم في خلق مناخ استثماري متوازن وداعم للنمو الاقتصادي.

المنافسة جهاز المنافسة استثمار جهاز حماية المنافسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

ترشيحاتنا

متحف قرّاء القرآن الكريم

الأوقاف: متحف قرّاء القرآن الكريم تكريم لعمالقة التلاوة وحفظ لتراثهم

حورية فرغلي

حورية فرغلي: أحلم بتجسيد تلك الشخصيات.. والسلام الداخلي سر سعادتي

الدولار

خبير : «اقتصادية قناة السويس» جذبت استثمارات تدخل مصر لأول مرة

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد