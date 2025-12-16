مي عز الدين تعلن تأجيل مسلسلها "قبل وبعد" لهذا السبب

أعلنت الفنانة مي عز الدين عن تأجيل مسلسلها "قبل وبعد " بسبب ضيق الوقت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وكتبت مي عز الدين :" نظراً لضيق الوقت قررنا

أنا و القائمين عن العمل إنتاج و إخراج وتأليف

تأجيل مسلسل "قبل و بعد" علشان نعمله كويس و يأخذ وقته في التحضير و نقدم حاجة تليق بالمشاهد ".

وأعلنت مى عز الدين، مؤخرًا زواجها من أحمد تيمور، وهو شاب من خارج الوسط الفنى، ونشرت صورًا من كواليس عقد القران الذى أقيم فى أجواء عائلية بسيطة بحضور الأهل والمقرّبين فقط.

يذكر أن آخر أعمال مى عز الدين كان مسلسل «قلبى ومفتاحه» الذى عُرض فى رمضان الماضى، وشاركها بطولته كل من آسر ياسين، ودياب، وأشرف عبد الباقى، والعمل من إخراج تامر محسن.