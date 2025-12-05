قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مي عز الدين توجه رسالة للفنانة سوسن بدر

سارة عبد الله

وجهت الفنانة مي عز الدين، رسالة للفنانة سوسن بدر في أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت مي عز الدين على صور تجمعهما بالذكاء الاصطناعي: “كل حبي ليكي ولشخصيتك وفنك وتعليمك ليا”.

وتعرض والد الفنانة مي عز الدين لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية عاجلة، وطلبت مي عز الدين من جمهورها الدعاء لوالدها.

زواج مي عز الدين 

وكانت مي عز الدين قد أعلنت زواجها خلال الفترة الماضية قليلة عبر عقد قران عائلي بسيط، ثم ظهرت لاحقًا في لقطات من شهر العسل مع زوجها، وهي الزيجة التي لاقت تفاعلًا واسعًا وإيجابيًا على منصات التواصل الاجتماعي من محبي الفنانة.

وتستعد مي عز الدين للمشاركة في ماراثون رمضان ٢٠٢٦ المسلسل والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج مها سليم، مع استمرار التفاوض مع عدد من النجوم المشاركين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

