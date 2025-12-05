قصص أغرب من الخيال.. مراد مكرم يوجه رسالة لكتاب السيناريو والمنتجين

شارك الفنان مراد مكرم، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "نفسي كتاب السيناريو والمنتجين يهتموا بقصص البطولات الحقيقية التي تحدث كل يوم في مرافق الدوله المختلفة زي المطافي والشرطه والكهرباء والمياه والقطارات...هناك قصص حقيقية اغرب من الخيال. وارجو من هذه الجهات ان تفتح دفاترها وتعطي للكتاب كما يحدث منذ سنين في أمريكا احنا مجتمع غني جدا جدا ،أكتر بكتير من خيالنا".

من جانب آخر، علق الفنان مراد مكرم على واقعة الغزل النسائي لرواد مواقع التواصل في طبيب مخ وأعصاب، بعد نشره إعلان دعائي لعيادته.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “قصة قصيرة حزينة..دكتور جميل المظهر عمل فيديو بيعلن عن عيادته و شغله، فبعض الفتيات والسيدات اثنوا علي جماله، فدخل بعض الرجال حسب ما فهمت يشوفوا مين الي مدح فيه، واخدوا سكرين شوتس، ثم دخلوا حسابات البنات و الستات دول ، والي مخطوبه او متجوزه منهم ،دوروا علي اجوازتهم او خطابهم وبعتولهم السكرين شوت الخاص بسيداتهم...فحصل ،كرد فعل, طلاقات و انفصالات، عجبت لك يا زمن".