ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا
لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة
صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل يجعل الملائكة لا تكتب اسمك مع الحضور
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025.. سلعة جديدة
قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة
حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية
ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

قصص أغرب من الخيال.. مراد مكرم يوجه رسالة لكتاب السيناريو والمنتجين

مراد مكرم
مراد مكرم
سارة عبد الله

شارك الفنان مراد مكرم، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "نفسي كتاب السيناريو والمنتجين يهتموا بقصص البطولات الحقيقية التي تحدث كل يوم في مرافق الدوله المختلفة زي  المطافي والشرطه والكهرباء والمياه والقطارات...هناك قصص حقيقية اغرب من الخيال. وارجو من هذه الجهات ان تفتح دفاترها وتعطي للكتاب كما يحدث منذ سنين في أمريكا احنا مجتمع غني جدا جدا ،أكتر بكتير من خيالنا".

من جانب آخر، علق الفنان مراد مكرم على واقعة الغزل النسائي لرواد مواقع التواصل في طبيب مخ وأعصاب، بعد نشره إعلان دعائي لعيادته.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “قصة قصيرة حزينة..دكتور جميل المظهر عمل فيديو بيعلن عن عيادته و شغله، فبعض الفتيات والسيدات اثنوا علي جماله، فدخل بعض الرجال حسب ما فهمت يشوفوا مين الي مدح فيه، واخدوا سكرين شوتس، ثم دخلوا حسابات البنات و الستات دول ، والي مخطوبه او متجوزه منهم ،دوروا علي اجوازتهم او خطابهم وبعتولهم السكرين شوت الخاص بسيداتهم...فحصل ،كرد فعل, طلاقات و انفصالات، عجبت لك يا زمن".

