شاهد| كيا سيلتوس 2027 الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا سيلتوس موديل 2027، وذلك في خطوة تعكس اهتمام الشركة بإعادة رسم هوية واحدة من أهم سياراتها في فئة الـSUV تحت المدمجة.

كيا سيلتوس موديل 2027

وتنتمي سيلتوس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بملامح أكثر نضج ووضوح في لغة التصميم .

مواصفات كيا سيلتوس موديل 2027

تمتلك سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، خطوط هندسية حادة تمنحها مظهر أقوى على الطريق، وبها مصابيح رأسية جديدة، وبها مصابيح خريطة النجوم النهارية، وبها سقف عائم مع عمود D بلون أسود وشريط معدني يلتف حول النوافذ، وبها مقابض أبواب مدمجة بالكامل، وهي لمسة أصبحت مرتبطة بطرازات كيا الكهربائية الحديثة.

طرحت سيارة كيا سيلتوس لأول مرة عام 2020، ونجحت سيلتوس في بناء سمعة قوية كسيارة عملية تقدم قيمة ممتازة مقابل السعر، خاصة بين الباحثين عن سيارة SUV صغيرة مزودة بنظام دفع كلي.

ومع دخولها الجيل الثاني، تبدو كيا عازمة على تقديم سيارة أكثر تميز وتطور لمواجهة العديد من الإصدارات منها، شيفروليه تراكس، ومازدا CX-30.

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست كيا عام 1944 باسم "كيونجسونج للصناعات الدقيقة" وبدأت في إنتاج الأنابيب الفولاذية والدراجات، وفي عام 1952، تم تغير اسم الشركة إلى "صناعات كيا" وبدأت بإنتاج أول دراجة هوائية في كوريا، وفي عام 1957، بدأت في إنتاج دراجات نارية صغيرة بالتعاون مع هوندا.

وفي عام 1962، بدأت كيا في تصنيع شاحنات خفيفة بالترخيص، مثل شاحنة K-360. انتقلت الشركة بعد ذلك إلى إنتاج سيارات الركاب، وأطلقت أول سيارة ركاب لها في عام 1974.

واجهت الشركة انتكاسة مؤقتة في عام 1983 عندما أُجبرت على التركيز على الشاحنات الخفيفة، ومع ذلك، استأنفت إنتاج سيارات الركاب في عام 1986، وفي عام 1987، بدأت شراكة مع شركة فورد لإنتاج سيارات تم بيعها محليًا وللتصدير، وفي عام 1998، استحوذت مجموعة هيونداي على كيا لإنقاذها بعد إفلاسها.