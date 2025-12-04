قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة أم تريند؟.. 4 دقائق تثير الجدل في فيديو "البشعة" والبلوجر بوسي
«أهلي مزنوش عليّا علشان أتجوز».. أمينة خليل تكشف أسرار زواجها: الحب ممكن يكون عكس شخصيتك
فيدرا تدافع عن منى زكي بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فيلم الست
جدول مباريات الأهلي والزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر
مع انتشار البرد والفيروسات.. علاج احتقان الزور والسعال
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| كيا سيلتوس 2027 الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات

كيا سيلتوس موديل 2027
كيا سيلتوس موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا سيلتوس موديل 2027، وذلك في خطوة تعكس اهتمام الشركة بإعادة رسم هوية واحدة من أهم سياراتها في فئة الـSUV تحت المدمجة.

كيا سيلتوس موديل 2027

وتنتمي سيلتوس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بملامح أكثر نضج ووضوح في لغة التصميم .

مواصفات كيا سيلتوس موديل 2027

تمتلك سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، خطوط هندسية حادة تمنحها مظهر أقوى على الطريق، وبها مصابيح رأسية جديدة، وبها مصابيح خريطة النجوم النهارية، وبها سقف عائم مع عمود D بلون أسود وشريط معدني يلتف حول النوافذ، وبها مقابض أبواب مدمجة بالكامل، وهي لمسة أصبحت مرتبطة بطرازات كيا الكهربائية الحديثة.

كيا سيلتوس موديل 2027

طرحت سيارة كيا سيلتوس لأول مرة عام 2020، ونجحت سيلتوس في بناء سمعة قوية كسيارة عملية تقدم قيمة ممتازة مقابل السعر، خاصة بين الباحثين عن سيارة SUV صغيرة مزودة بنظام دفع كلي.

ومع دخولها الجيل الثاني، تبدو كيا عازمة على تقديم سيارة أكثر تميز وتطور لمواجهة العديد من الإصدارات منها، شيفروليه تراكس، ومازدا CX-30.

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست كيا عام 1944 باسم "كيونجسونج للصناعات الدقيقة" وبدأت في إنتاج الأنابيب الفولاذية والدراجات، وفي عام 1952، تم تغير اسم الشركة إلى "صناعات كيا" وبدأت بإنتاج أول دراجة هوائية في كوريا، وفي عام 1957، بدأت في إنتاج دراجات نارية صغيرة بالتعاون مع هوندا.

كيا سيلتوس موديل 2027

وفي عام 1962، بدأت كيا في تصنيع شاحنات خفيفة بالترخيص، مثل شاحنة K-360. انتقلت الشركة بعد ذلك إلى إنتاج سيارات الركاب، وأطلقت أول سيارة ركاب لها في عام 1974.

كيا سيلتوس موديل 2027


واجهت الشركة انتكاسة مؤقتة في عام 1983 عندما أُجبرت على التركيز على الشاحنات الخفيفة، ومع ذلك، استأنفت إنتاج سيارات الركاب في عام 1986، وفي عام 1987، بدأت شراكة مع شركة فورد لإنتاج سيارات تم بيعها محليًا وللتصدير، وفي عام 1998، استحوذت مجموعة هيونداي على كيا لإنقاذها بعد إفلاسها.

كيا سيلتوس موديل 2027 سيلتوس السيارات الـ SUV الرياضية مواصفات كيا سيلتوس تاريخ شركة كيا سيلتوس موديل 2027

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

رئيس جامعة بنها يشهد باحتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية تبحث مع اتحاد بشبابها المشاركة في تنفيذ مبادرة 100مليون شجرة

"بحوث الصحراء" ينظم فعالية لتمكين المرأة المعيلة بشمال سيناء

"بحوث الصحراء" ينظم فعالية لتمكين المرأة المعيلة بشمال سيناء

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

