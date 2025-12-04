قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف قبل ما تسافر.. هذه الأدوية ممنوعة في بعض الدول

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذّرت وزارة الصحة، من ضرورة التحقق من الأدوية قبل السفر إلى الخارج، خاصة أن بعض الأدوية الشائعة قد تكون ممنوعة في دول محددة مثل الولايات المتحدة أو اليابان.

 وشددت الوزارة على أهمية حمل وصفة طبية والتحقق من القوانين المحلية لتفادي أي مشاكل قانونية أثناء السفر.

الصحة تكشف قائمة الأدوية الممنوعة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة في برنامج صباح الخير يا مصر، أن هناك مجموعة من الأدوية التي يجب على المسافرين توخي الحذر بشأنها، ومن بينها:

المهدئات والأدوية النفسية، التي قد تُصنف كمخدرات في بعض الدول.

أدوية الهرمونات وكمال الأجسام، والتي قد تُمنع بسبب قيود تتعلق بالمنشطات.

أدوية نزلات البرد والإنفلونزا، التي تحتوي على مكونات قد تكون محظورة في الولايات المتحدة أو اليابان.

وأشار عبدالغفار إلى أن هذه الأدوية مخصصة للاستخدام الشخصي فقط ويجب ألا تتجاوز الكمية المسموح بها لفترة السفر.

نصائح هامة للمسافرين

لتجنب أي مشكلات عند الوصول إلى مطار الدولة الأجنبية، أوصى المتحدث باسم وزارة الصحة باتباع الخطوات التالية:

التحقق من السفارة أو القنصلية الخاصة بالدولة قبل السفر لمعرفة قائمة الأدوية الممنوعة.

حمل الوصفة الطبية التي توضح سبب الحاجة للدواء.

الحفاظ على عبوة الدواء الأصلية وعدم نقل الأدوية في عبوات غير مخصصة لها.

الإفصاح عن الأدوية عند الوصول إلى الجمارك في المطار لتجنب أي خروقات للقانون المحلي.

الصحة تحتل أولوية قصوى

وشدد عبدالغفار على أن الصحة تحتل أولوية قصوى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توعية المواطنين وتحذيرهم من المخاطر الصحية والقانونية، بما يشمل الأمراض المعدية مثل الهيربس المنتشر، داعيًا المصابين إلى عدم الخروج لتجنب العدوى.

مع تزايد السفر الدولي، يصبح من الضروري على المسافر التأكد من قانونية الأدوية التي يحملها، خاصة المهدئات والأدوية النفسية وأدوية الهرمونات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان سفر آمن وخالٍ من أي مشاكل قانونية أو صحية.

وزارة الصحة المصرية التحقق من الأدوية التحقق من الأدوية قبل السفر إلى الخارج حسام عبدالغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

ضا فرحات

فرحات: معبر رفح ليس بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ومصر ستظل ثابتة على موقفها التاريخي

قانون الضريبة

قانون الضريبة العقارية يحدد فئات جديدة معفاة رسميا من الضريبة في 2025

السجن

السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد