اعرف قبل ما تسافر.. هذه الأدوية ممنوعة في بعض الدول

حذّرت وزارة الصحة، من ضرورة التحقق من الأدوية قبل السفر إلى الخارج، خاصة أن بعض الأدوية الشائعة قد تكون ممنوعة في دول محددة مثل الولايات المتحدة أو اليابان.

وشددت الوزارة على أهمية حمل وصفة طبية والتحقق من القوانين المحلية لتفادي أي مشاكل قانونية أثناء السفر.

الصحة تكشف قائمة الأدوية الممنوعة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة في برنامج صباح الخير يا مصر، أن هناك مجموعة من الأدوية التي يجب على المسافرين توخي الحذر بشأنها، ومن بينها:

المهدئات والأدوية النفسية، التي قد تُصنف كمخدرات في بعض الدول.

أدوية الهرمونات وكمال الأجسام، والتي قد تُمنع بسبب قيود تتعلق بالمنشطات.

أدوية نزلات البرد والإنفلونزا، التي تحتوي على مكونات قد تكون محظورة في الولايات المتحدة أو اليابان.

وأشار عبدالغفار إلى أن هذه الأدوية مخصصة للاستخدام الشخصي فقط ويجب ألا تتجاوز الكمية المسموح بها لفترة السفر.

نصائح هامة للمسافرين

لتجنب أي مشكلات عند الوصول إلى مطار الدولة الأجنبية، أوصى المتحدث باسم وزارة الصحة باتباع الخطوات التالية:

التحقق من السفارة أو القنصلية الخاصة بالدولة قبل السفر لمعرفة قائمة الأدوية الممنوعة.

حمل الوصفة الطبية التي توضح سبب الحاجة للدواء.

الحفاظ على عبوة الدواء الأصلية وعدم نقل الأدوية في عبوات غير مخصصة لها.

الإفصاح عن الأدوية عند الوصول إلى الجمارك في المطار لتجنب أي خروقات للقانون المحلي.

الصحة تحتل أولوية قصوى

وشدد عبدالغفار على أن الصحة تحتل أولوية قصوى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توعية المواطنين وتحذيرهم من المخاطر الصحية والقانونية، بما يشمل الأمراض المعدية مثل الهيربس المنتشر، داعيًا المصابين إلى عدم الخروج لتجنب العدوى.

مع تزايد السفر الدولي، يصبح من الضروري على المسافر التأكد من قانونية الأدوية التي يحملها، خاصة المهدئات والأدوية النفسية وأدوية الهرمونات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان سفر آمن وخالٍ من أي مشاكل قانونية أو صحية.