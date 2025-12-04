جنات لصدى البلد: أحب التمثيل وأتمنى المشاركة في أعمال رومانسية (فيديو)

في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، كشفت الفنانة جنات عن رغبتها في خوض تجربة التمثيل، مؤكدة أن حبها للدراما يرافقها منذ سنوات، وأنها تتمنى المشاركة في أعمال رومانسية إذا سنحت لها الفرصة المناسبة.

وأعربت جنات عن تحمسها لخوض هذه الخطوة الجديدة في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن التمثيل أصبح حلمًا ترغب في تحقيقه قريبًا، خاصة إذا وجدت العمل الذي يلامس مشاعر الجمهور ويتماشى مع طبيعتها الفنية.

وأكدت أن الجمهور سيشاهد جانبًا مختلفًا منها في حال دخولها عالم الدراما.

واختتمت جنات حديثها بتوجيه الشكر لجمهورها على دعمه المستمر، مؤكدة أنها تعمل دائمًا على تقديم ما يليق بثقتهم ومحبتهم.

يذكر أن جنات طرحت مؤخرًا ألبومًا بعنوان “ألوم على مين”، والذي ضم عدة أغانٍ، من بينها:

• “ألوم على مين” كلمات: أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين.

• “النص اللي يخص” كلمات: سيد حسن، ألحان: محمود أنور، توزيع: يوسف حسين.

• “مبسوطين” كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين.

• “يما قالولي” كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين.

• “توبة” كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي

يما قالولي” كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين.

• “توبة” كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي.

• “أشيك واحدة” كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين.

• “من الليلة” كلمات: محب غبور، ألحان: بلال محمد، توزيع: يوسف حسين.

بالإضافة إلى ثلاث أغنيات أخرى.

https://youtu.be/JGKF0YC_9Eg?si=1_xFReLd3l0rYQxQ