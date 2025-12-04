الصحة تحذر المسافرين من بعض الأدوية الممنوعة في الخارج.. فيديو

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك أدوية قد تكون ممنوعة في بعض الدول، مشيراً إلى ضرورة توخي الحذر والتحقق قبل السفر.

مجموعة من الأدوية الممنوع تداولها خارج البلاد

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة بصباح الخير يا مصر، إن من بين هذه الأدوية المهدئات، وبعض الأدوية النفسية، وأدوية الهرمونات وكمال الأجسام، كما أن بعض أدوية نزلات البرد والإنفلونزا قد تكون ممنوعة في دول مثل الولايات المتحدة واليابان.

وأضاف أن الوزارة تنصح المسافرين بالتأكد من السفارة الخاصة بالدولة التي يسافرون إليها لمعرفة الأدوية الممنوعة، مع ضرورة أن تكون الكمية المصاحبة فقط لفترة السفر وللاستخدام الشخصي، مع حمل روشتة طبية توضح سبب الحاجة للدواء.

وأشار عبدالغفار إلى أنه يجب أن يحمل المسافر الدواء في عبوته الأصلية، والإفصاح عنه عند الوصول إلى مطار الدولة الأجنبية لضمان الالتزام بالقوانين المحلية وتفادي أي مشكلات.