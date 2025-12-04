قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوز الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي
إبراهيم صابر يفوز بجائزة التميز الحكومى كأفضل محافظ عربي 2025
وصلوا 180.. ارتفاع عدد الطعون على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
توك شو

الصحة تحذر المسافرين من بعض الأدوية الممنوعة في الخارج.. فيديو

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك أدوية قد تكون ممنوعة في بعض الدول، مشيراً إلى ضرورة توخي الحذر والتحقق قبل السفر.

 مجموعة من الأدوية الممنوع تداولها خارج البلاد

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة بصباح الخير يا مصر، إن من بين هذه الأدوية المهدئات، وبعض الأدوية النفسية، وأدوية الهرمونات وكمال الأجسام، كما أن بعض أدوية نزلات البرد والإنفلونزا قد تكون ممنوعة في دول مثل الولايات المتحدة واليابان.

وأضاف أن الوزارة تنصح المسافرين بالتأكد من السفارة الخاصة بالدولة التي يسافرون إليها لمعرفة الأدوية الممنوعة، مع ضرورة أن تكون الكمية المصاحبة فقط لفترة السفر وللاستخدام الشخصي، مع حمل روشتة طبية توضح سبب الحاجة للدواء.

وأشار عبدالغفار إلى أنه يجب أن يحمل المسافر الدواء في عبوته الأصلية، والإفصاح عنه عند الوصول إلى مطار الدولة الأجنبية لضمان الالتزام بالقوانين المحلية وتفادي أي مشكلات.

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة مجموعة من الأدوية الممنوع تداولها خارج البلاد

