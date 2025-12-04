فلسطين ضد قطر .. موعد مباريات اليوم الخميس في كأس العرب

تقام اليوم الخميس 4-12-2025 مباراتين في افتتاح الجولة الثانية من بطولة كأس العرب المفامة حاليا في قطر .

ويواجه منتخب فلسطين منافسه تونس اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة

فيما يلعب في نفس المجموعة سوريا ضد قطر اليوم في تمام الساعة السابعة مساء

ويتصدر منتخب فلسطين جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب برصيد 3 نقاط بعد الفوز على تونس في الجولة الأولى وجاء منتخب سوريا في المركز الثاني بنفس الرصيد فيما جاء منتخب تونس في المركز الثالث وخلفه قطر بدون نقاط

المجموعة الأولى:

1. فلسطين – 3 نقاط

2. سوريا – 3 نقاط

3. تونس – دون نقاط

4. قطر – دون نقاط