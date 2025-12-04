مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة بطريق بلاط منفلوط بنطاق محافظة الوادي الجديد.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق بلاط منفلوط أسفر عن مصرع محمد محمود زيتوني 30 سنة، من مركز بلاط، وأصيب كلا من حسام متولي يوسف، 26 سنة ومقيم بمدينة المنصورة، محمد مجدي الدويدي 18 سنة ومقيم بمدينة المنصورة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر لقى طفل مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، منتحرا بعد تناول قرص غلة بقرية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل تناول قرص غلة لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة "ع. م.ب"، 14 سنة، ومقيم بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة إثر تناول قرص الغلة، حيث جرى نقله لمستشفى الفرافرة المركزي في حالة صحية سيئة وجرى عمل غسيل معدة للطفل إلا أنه توفى بسبب سوء حالته الصحية إثر تناول قرص الغلة.

جرى وضع جثة الطفل بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار انتداب طبيب مفتش الصحة بالمركز لإعداد التقرير المبدئي للطفل وتحرير محضر بالواقعة.