وصلوا 180.. ارتفاع عدد الطعون على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة بطريق بلاط منفلوط بنطاق محافظة الوادي الجديد.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق بلاط منفلوط أسفر عن مصرع محمد محمود زيتوني 30 سنة، من مركز بلاط، وأصيب كلا من حسام متولي يوسف، 26 سنة ومقيم بمدينة المنصورة، محمد مجدي الدويدي 18 سنة ومقيم بمدينة المنصورة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر لقى طفل مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، منتحرا بعد تناول قرص غلة بقرية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

ورد إخطار أمنى إلى  مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل تناول قرص غلة لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة "ع. م.ب"، 14 سنة، ومقيم بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة إثر تناول قرص الغلة، حيث جرى نقله لمستشفى الفرافرة المركزي في حالة صحية سيئة وجرى عمل غسيل معدة للطفل إلا أنه توفى بسبب سوء حالته الصحية إثر تناول قرص الغلة.

جرى وضع جثة الطفل بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار انتداب طبيب مفتش الصحة بالمركز لإعداد التقرير المبدئي للطفل وتحرير محضر بالواقعة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حادث

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

