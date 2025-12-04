قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وفاة شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

إسلام عفيفى
إسلام عفيفى
سارة عبد الله

أعلن الكاتب الصحفى إسلام عفيفى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وفاة شقيقه صباح اليوم الخميس.

وكتب إسلام عفيفى عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون شقيقى فى ذمة الله دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

من جانب اخر، كان قد كشف الكاتب إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن انتخابات مجلس النواب خالية من المخالفات التي تشوب صحتها أو تؤثر عليها.

وتابع خلال لقائه مع حمدي رزق، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، على قناة صدى البلد: التحية للمؤسسات المسئولة عن الانتخابات لدورها في عملية الانتخابات.

ولفت إلى ان المؤسسات التي بذلت جهدا لنجاح العملية الانتخابية هي الهيئة الوطنية للانتخابات والمرشحين وأنصارهم والأحزاب ورجال الأمن القائمين على التأمين والتنظيم.

واستطرد الكاتب إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن هناك تأمينًا بشكل كامل للانتخابات في المرحلة الأولى رغم أن هناك 35 مليونًا لهم حق التصويت في انتخابات النواب.

وأوضح أن الصورة التي خرجت عليها انتخابات مجلس النواب مشرفة، مشيرًا إلى أن المطلوب من مجلس النواب القادم وضع أجندة أولويات في التشريع والتنمية والبناء.

وأشار إلى أن مصر منفتحة على الجميع بنوايا خالصة ورغبة حقيقية في الشراكة للمنفعة المتبادلة، موضحًا أن مصر تريد جبهة عربية وموقفًا واحدًا لمواجهة التهديد الوجودي.

