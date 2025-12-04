سها زكي: إطلاق جائزة باسم نجيب محفوظ بمعرض القاهرة للكتاب خبر مفرح للمبدعين

أعربت الكاتبة سها زكي عن سعادتها بإطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته السابعة والخمسين المقرر إقامتها يناير المقبل جائزة تحمل اسم أديب نوبل نجيب محفوظ.

وقالت: «خبر حلو اوي.. واللي عنده رواية صدرت العام الحالي سواء من المبدعين والمبدعات المصريين أو العرب يلحق يجرى يقدم علي مسابقة بأسم جدنا الغالي نجيب محفوظ اللي بيدلع أحفاده جيل بعد جيل»، مؤكده أنها جائزة جديدة باسمه ضمن الاحتفال بمحفوظ في دورة معرض الكتاب الـ٥٧ .

وكانت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، قد أعلنت اعتماد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة إطلاق جائزة (نجيب محفوظ للرواية العربية) والتى يمنحها معرض القاهرة الدولى للكتاب سنويا بداية من هذا العام، الذى يحتفل فيه المعرض بذكرى مرور عشرين سنة على وفاة أديب نوبل نجيب محفوظ.



وأضاف الدكتور أحمد مجاهد المدير التفيذى للمعرض قائلا: «إن أديبا بقامة نجيب محفوظ يليق به أن تمنح وزارة الثقافة المصرية جائزة كبرى باسمه، بوصفه الأديب العربى الوحيد الفائز بجائزة نوبل، حيث تبلغ قيمة الجائزة ٥٠٠ ألف جنيه وميدالية ذهبية أسوة بجائزة النيل، وهى ممولة بالكامل من البنك الأهلى المصرى».

يبدأ تقدم الروائيين المصرين والعرب للجائزة صباح اليوم الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، ويستمر حتى الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، ويكون التقديم بإرسال ثلاث نسخ من الرواية المتقدمة للمسابقة، بشرط أن تكون منشورة بتاريخ عام ٢٠٢٥، وذلك على العنوان التالى: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١١٩٤ كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، (مسابقة نجيب محفوظ للرواية العربية).



وتبدأ عملية التقدم للجائزة اعتبارًا من صباح الخميس 4 ديسمبر 2025 وحتى الأحد 4 يناير 2026، على أن يُشترط في الرواية المتقدمة أن تكون منشورة خلال عام 2025. ويتم التقديم بإرسال ثلاث نسخ من الرواية إلى:

الهيئة المصرية العامة للكتاب – 1194 كورنيش النيل، رملة بولاق،

وأوضح الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي للمعرض، أن إطلاق جائزة كبرى باسم نجيب محفوظ يعد خطوة طبيعية لما يمثله من قيمة أدبية وإنسانية بوصفه «الأديب العربي الوحيد الحاصل على نوبل في الأدب». وأشار إلى أن قيمة الجائزة تبلغ 500 ألف جنيه بالإضافة إلى ميدالية ذهبية على غرار جائزة النيل، موضحًا أن الجائزة ممولة بالكامل من البنك الأهلي المصري.

