الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم التطويل في الصلاة .. عالم أزهري يوضح

الصلاة
الصلاة
إيمان طلعت

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن بعض المصلين يشكو من إطالة بعض الأئمة في الركوع والسجود وكذلك القراءة لدرجة أنه يسبح أكثر من عشرين مرة. 

واضاف أن السنة أن يخفف الإمام في صلاته حتى لا يرهق المصلين: أولا 
ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﺭﻛﻊ ﺃﺣﺪﻛﻢ، ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺭﻛﻮﻋﻪ: ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺛﻼﺙ ﻣﺮاﺕ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺭﻛﻮﻋﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺩﻧﺎﻩ، ﻭﺇﺫا ﺳﺠﺪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﺩﻩ: ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺮاﺕ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺳﺠﻮﺩﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺩﻧﺎﻩ. 
سنن الترمذي حديث رقم ٢٦١.

وقال الإمام الترمذي 
ﻭﻓﻲ اﻟﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ، ﻭﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ. ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻟﻴﺲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺑﻤﺘﺼﻞ، ﻋﻮﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﻟﻢ ﻳﻠﻖ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ: ﻳﺴﺘﺤﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺗﺴﺒﻴﺤﺎﺕ.

ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺃﺳﺘﺤﺐ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺢ ﺧﻤﺲ ﺗﺴﺒﻴﺤﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﺛﻼﺙ ﺗﺴﺒﻴﺤﺎﺕ.

وعن ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺣﺪا ﺃﺷﺒﻪ ﺻﻼﺓ ﺑﺼﻼﺓ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺘﻰ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺤﺰﺭﻧﺎ «ﻓﻲ ﺭﻛﻮﻋﻪ ﻋﺸﺮ ﺗﺴﺒﻴﺤﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺳﺠﻮﺩﻩ ﻋﺸﺮ ﺗﺴﺒﻴﺤﺎﺕ».

اما من ناحية القراءة 
عن ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﻗﺎﻝ: ﺃﻗﺒﻞ ﺭﺟﻞ ﺑﻨﺎﺿﺤﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﺟﻨﺢ اﻟﻠﻴﻞ، ﻓﻮاﻓﻖ ﻣﻌﺎﺫا ﻳﺼﻠﻲ، ﻓﺘﺮﻙ ﻧﺎﺿﺤﻪ ﻭﺃﻗﺒﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﺫ، ﻓﻘﺮﺃ ﺑﺴﻮﺭﺓ اﻟﺒﻘﺮﺓ - ﺃﻭ اﻟﻨﺴﺎء - ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﺑﻠﻐﻪ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﺫا ﻧﺎﻝ ﻣﻨﻪ، ﻓﺄﺗﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﺸﻜﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎﺫا، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺫ، ﺃﻓﺘﺎﻥ ﺃﻧﺖ» - ﺃﻭ «ﺃﻓﺎﺗﻦ» - ﺛﻼﺙ ﻣﺮاﺭ: «ﻓﻠﻮﻻ ﺻﻠﻴﺖ ﺑﺴﺒﺢ اﺳﻢ ﺭﺑﻚ، ﻭاﻟﺸﻤﺲ ﻭﺿﺤﺎﻫﺎ، ﻭاﻟﻠﻴﻞ ﺇﺫا ﻳﻐﺸﻰ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻠﻲ ﻭﺭاءﻙ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭاﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﺫﻭ اﻟﺤﺎﺟﺔ» ﺃﺣﺴﺐ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: ﻭﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﺮﻭﻕ -صحيح البخاري حديث رقم ٧٠٥
هذا ولابد من ملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له المثل في التخفيف بهذه السور  الأعلى الشمس الليل.

أورد الهيثمي في مجمع الزوائد فقال :  ﻭﻋﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻲ ﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺗﺠﻮﺯ ﻭﺃﺗﻢ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ، ﻭﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﺃﻃﺎﻝ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭاﻟﺼﻼﺓ. 

ﻗﻠﺖ: ﻳﺎ ﺃﺑﺘﺎﻩ، ﺇﺫا ﺻﻠﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺟﻮﺯﺕ، ﻭﺇﺫا ﺻﻠﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﺃﻃﻠﺖ؟ ﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﺑﻨﻲ، ﺇﻧﺎ ﺃﺋﻤﺔ ﻳﻘﺘﺪﻯ ﺑﻨﺎ.
ﺭﻭاﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ اﻟﺼﺤﻴﺢ.

