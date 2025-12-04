الزمالك يعلن قائمة سيدات الطائرة فى بطولة العالم بالبرازيل

أعلن الجهاز الفني لفريق السيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني أحمد فتحي، قائمة اللاعبات المشاركة في بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها في البرازيل خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر.

قائمة الزمالك في بطولة العالم للأندية

وتضم القائمة كلًا من: نور عزمي – داليا المرشدي – سابين عابد – أيسل نديم – تقي مدحت – ندي مورجان – هنا تامر – فريدة الزرقا – مريم ثروت – مروة مجدي – مريم ممدوح – فريدة الحناوي – فرج العايدي – والمحترفة ماتيا ماجدتش.

ويشارك فريق سيدات الزمالك في بطولة العالم بعد تتويجه بلقب البطولة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي، خلال النسخة التي أقيمت في نيجيريا شهر أبريل الماضي، عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.