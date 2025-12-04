أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي

أعلن أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، إسقاط تهمة حيازة السلاح لعدم وجود أي أدلة ضده، وقال: "وانتصرت مصر، الحمد لله، إسقاط تهمة حيازة السلاح لعدم وجود أي أدلة… وإسقاط تهمة مقاومة السلطات".

وأضاف ميدو عبر صفحته على فيسبوك: "كما تم إلغاء قرار المنع من السفر، وإلغاء تحديد إقامتي والمراقبة… وأيضًا تم تحديد قضية التحايل على القانون ضد أعضاء تنظيم الإخوان في شهر مايو… والعودة غدًا إلى أم الدنيا مصر الساعة 8 مساءً".

وتابع: "ويتبقى ضدي قضية واحدة تم تحديدها في أغسطس 2026، وهي تهديد الإرهابيين من التنظيم الدولي للإخوان وتكدير السلم العام، وسوف ننتصر فيها كالعادة لأننا أهل حق".

كما وجه ميدو الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية قائلاً: شكرًا رئيس مصر القائد العظيم عبد الفتاح السيسي، اللي عمله معايا لازم أحكيه للعالم كله، قد إيه عندنا قائد قوي شريف لن يكرره الزمان… وشكرًا وزير خارجية مصر البطل الشهم الأصيل دكتور بدر عبد العاطي، اللي كان معايا في كل وقت ولم يتأخر عني لحظة".

واختتم ميدو تصريحاته قائلاً: "شكرًا الدولة المصرية القوية العريقة… شكرًا رموز الدولة الأبطال اللي تربيت على أيديهم وكانوا خير سند… شكرًا شعب مصر الأعظم على وجه الأرض، واللي عرفوا الدنيا كلها أننا يد واحدة في وقت الشدة، ومفيش قوة على الأرض هتقدر علينا".