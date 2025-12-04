قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التنمية المحلية تبحث مع اتحاد بشبابها المشاركة في تنفيذ مبادرة 100مليون شجرة

ايمان البكش

استضافت وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة وفداً من "اتحاد بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة ، في إطار جهود الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية والاهتمام بالشباب من مختلف محافظات الجمهورية و للمشاركة في تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" خلال العام المالي 2025- 2026 ضمن جهود الدولة لتعزيز المساحات الخضراء والحد من التلوث.

شارك في الاجتماع من وزارة التنمية المحلية كل من الدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة لشئون البيئة والتنمية المجتمعية والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وقيادات اتحاد بشبابها والمحافظات المستهدفة داخل المرحلة الرابعة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى أن المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية تركز على توسيع عمليات التشجير في المناطق الأكثر احتياجًا لزيادة الرقعة الخضراء، مع الاهتمام بزراعة الأشجار التي تتحمل الظروف المناخية المختلفة وتساعد في تحسين جودة الهواء طبقا للدليل الاسترشادي لكل محافظة وأيضا لتكويد الأشجار طبقا للمنظومة المعدة من قبل وزارة التنمية المحلية لضمان المتابعة المستمرة لها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن اختيار المحافظات المستهدفة في المرحلة الرابعة جاء بناءً على دراسات ميدانية أشارت إلى أهمية تعزيز التشجير فيها، مؤكدة أن الوحدات المحلية ستوفر الدعم الكامل لعمليات الزراعة والري والمتابعة المستمرة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة وعلى رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية مشاركة الشباب والمجتمع المدني ورجال الأعمال بالمحافظات المختلفة ودعم المبادرات الشبابية في هذا الشأن بما يدعم جهود الحكومة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية في مرحلتها الرابعة ، مؤكدة أهمية التوعية بأهمية زراعة الأشجار  والحفاظ عليها وتكويدها والمتابعة المستمرة لها علي ارض الواقع من المبادرات الشبابية وعلي رأسها اتحاد بشبابها ، مشيرة إلى أهمية دور وزارة الشباب والرياضة في دعم تلك المبادرات الشبابية والمجتمعية .

ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد شبابها أن فرق المتطوعين ستباشر تنفيذ حملات التشجير والتوعية داخل المحافظات، إضافة إلى تنظيم ورش عمل للمواطنين حول كيفية الحفاظ على الأشجار المزروعة وضمان استدامتها.

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة ستشهد زراعة آلاف الأشجار الجديدة في الشوارع والميادين والمناطق السكنية، مع متابعة دقيقة لضمان نجاح الخطة وتحقيق أهداف المبادرة الوطنية.

وأكد قيادات وزارة التنمية المحلية خلال اللقاء أن العمل سيستمر وفق جدول زمني محدد لضمان إنجاز المرحلة الرابعة بكفاءة، مع التوسع في المراحل المقبلة لتغطية جميع المحافظات، ودعت الوزارة المواطنين للمشاركة الإيجابية في حملات التشجير ودعم مبادرة “100 مليون شجرة .

التنمية المحلية منال عوض مبادرة 100 مليون شجرة

