«أهلي مزنوش عليّا علشان أتجوز».. أمينة خليل تكشف أسرار زواجها: الحب ممكن يكون عكس شخصيتك

كشفت الفنانة أمينة خليل عن تفاصيل زواجها من المصور الشهير أحمد زعتر.

وقالت أمينة خليل في تصريحات تليفزيونية: "أهلي مكنوش بيزنوا عليّا علشان أتجوز، وفعلًا أنا محظوظة أن أهلي مختلفين، وده اللي ساعدني أبقى البني آدمة اللي عليها دلوقتي. مفهوم الحب اتغير عندي وبقى أعمق، وكنت فاكرة إني عايزة حد شبهي وشبه تفكيري، وبعدين اكتشفت أن شريك حياتك ممكن يبقى عكسك. أنا شخصية عفوية ولكن مش همجية، وقابلت الشخص اللي حاسة إنه شبهي والعلاقة ممشيتش خالص، فقلت إني عايزة حد أساسياته شبهي بس شخصيته مختلفة، وأحمد جوزي راكز وقليل الكلام وتقيل، وأنا وصلت لمعادلة لما أدخل في قصة حب مديش قلبي كله".

وأضافت أمينة خليل: "أنا بحب الحب، ومش لازم يكون حب لراجل، ممكن يكون لعيالك وأهلك وشغلك. عمري ما حسيت بجنون العظمة، وأنا ضد مبدأ أن الفنان يتحط في قالب معين ويتعامل بطريقة معينة، وبتعمد أني أقول رأيي. الناس بتستسهل إنها تحكم على بعض، وده شيء بيعصبني جدًا، ليه بنحكم على بعض؟".