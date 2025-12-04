شرط حسام عبد المجيد لتجديد عقده مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف اللاعب من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي بنهاية موسم 2026-2027، مؤكدًا عدم صحة ما يتردد عن انتهاء العقد بنهاية الموسم الجاري، وأن هذه الأنباء مجرد شائعات.

وأوضح المصدر أن قيمة عقد حسام عبد المجيد تصل إلى مليون ونصف المليون جنيه في الموسم الأخير، وفقًا لتصريحات شقيق اللاعب الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن حسام عبد المجيد يرحب بتجديد عقده مع الزمالك، ويحرص على الاستمرار مع الفريق نظرًا للعلاقة الجيدة التي تجمعه بالقلعة البيضاء وجماهيرها، لكنه وضع شرطًا واحدًا في حالة التجديد.

ويتمثل شرط حسام عبد المجيد في أن يتم إدراج بند يسمح له بالاحتراف الخارجي مستقبلًا، بما يحقق حلمه في اللعب خارج مصر، على أن يكون أي انتقال من بوابة الزمالك لتعظيم الاستفادة المالية للنادي من بيع اللاعب.