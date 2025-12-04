غرفة عمليات مستقبل وطن تواصل متابعة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب

واصلت غرفة العمليات المركزية بحزب مستقبل وطن متابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثاني في الدوائر الملغاة وعددها 19 دائرة، بجانب دائرة جولة الإعادة بمحافظة الفيوم بإطسا.

وترأس النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن غرفة العمليات المركزية، ومعه قيادات الحزب.

وتجرى الانتخابات للدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في:

محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة – مركز إمبابة

محافظة قنا: الدوائر (الأولى – مركز قنا، الثانية – مركز قوص، الثالثة – مركز نجع حمادي، الرابعة – مركز أبوتشت)

محافظة سوهاج: الدوائر (الأولى – مركز سوهاج، الثانية – مركز أخميم، الثالثة – مركز المراغة، الرابعة – مركز طهطا، الخامسة – مركز جرجا، السادسة – مركز المنشاة، الثامنة – مركز دار السلام)

محافظة البحيرة: الدوائر (الأولى – مركز دمنهور، الثالثة – مركز أبو حمص، الثامنة – مركز إيتاي البارود)

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية – مركز الرمل أول

محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة – مركز الفتح

محافظة الفيوم: الدائرة الأولى – مركز الفيوم، والدائرة الرابعة – مركز إبشواي