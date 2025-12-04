قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
محافظات

محافظ الفيوم : انتخابات الإعادة لمجلس النواب تجري في أجواء آمنة

أ ش أ

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري اليوم الخميس أن العملية الانتخابية بجولة الإعادة لمجلس النواب 2025، منذ انطلاقها بالأمس تتم في أجواء آمنة ومنظمة دون معوقات، ولا يوجد ما يعكر صفوها .


وتابع محافظ الفيوم ، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال فتح وانتظام جميع لجان الاقتراع والتصويت ـ مع انطلاق اليوم الثاني ـ لجولة الإعادة بالدوائر الأولى والثانية والرابعة، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب 2025.


واطمأن محافظ الفيوم، من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وممثلي مجالس المدن، على فتح جميع اللجان الانتخابية بالدوائر الأولى والثانية والرابعة بالمحافظة لاستقبال الناخبين، وتوفير أماكن انتظار وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.


وأكد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة على مدار ساعات اليوم، ولحين المواعيد المقررة ـ من قبل الجهات المختصة ـ لغلق لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، مشدداً على رؤساء مجالس مدن إطسا ويوسف الصديق وأبشواي بالمرور الدوري على جميع اللجان، للتأكد من انتظامها وتوفير الأجواء الملائمة أمام الناخبين، مؤكداً على الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان سير العملية الانتخابية بفعالية وكفاءة دون التأثير على إرادة الناخبين.


وثمن المحافظ دور رجال الشرطة وجهودهم في حفظ الأمن، وتنظيم دخول وخروج الناخبين إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، وكذا جهود رؤساء المراكز والأحياء والوحدات القروية، كما ثمن جهود المديريات الخدمية، والمنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمتطوعين، في توفير كافة التسهيلات والاحتياجات بمقار اللجان.


ولفت إلى أنه تابع أعمال التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وانتظام عمل اللجان، من خلال جولة ميدانية ـ مساء أمس ـ بعدد من لجان المحافظة، كما تأكد من تيسير الإجراءات داخل اللجان والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، مناشداً المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال اليوم الأول لجولة الإعادة، بضرورة المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بكل حرية لاختيار من يمثلهم على مدار ساعات اليوم، في مشهد حضاري يعكس وعيهم واهتمامهم بالمشاركة السياسية.


وتشمل جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالفيوم، عمليات الاقتراع والتصويت بين جميع المرشحين بالدائرة الأولى، ومقرها مركز وقسمي أول وثان الفيوم، وبالدائرة الرابعة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، بعد إبطال نتائج الجولة الأولى التي أجريت يومي 10 و11 نوفمبر الماضي، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات و تشهد الدائرة الثانية بمركز إطسا الإعادة بين أربعة مرشحين حصلوا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى.


وستكون عمليات الاقتراع والتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، بين جميع المرشحين بالدائرة الثالثة ومقرها، مركزي طامية وسنورس وسنهور، يومي الأربعاء والخميس المقبلين بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائج الجولة الأولى.

محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري العملية الانتخابية جولة الإعادة لمجلس النواب 2025 الشبكة الوطنية

