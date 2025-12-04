تفاصيل التقديم لمسابقة معاون نيابة إدارية لخريجي الحقوق والشرطة 2024



أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن بدء التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2024، وذلك وفق شروط وضوابط مشددة تضمن انتقاء العناصر الأكثر كفاءة للالتحاق بالعمل القضائي.



أكدت الأمانة العامة أن القبول يشترط حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن “جيد”، وألا يتجاوز سنه 30 عامًا في تاريخ 26 ديسمبر 2025، وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.



يشترط أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية، وأن يجتاز جميع المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى ثبوت اللياقة الصحية وفق نتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازمة.



شدد المجلس على أن المتقدمين ملزمون باجتياز الفحوص الطبية والدورات التدريبية والاختبارات التي يحددها المجلس الأعلى للهيئات القضائية، باعتبارها شروطًا أساسية للقبول.

التقديم إلكترونيًا من 15 إلى 26 ديسمبر 2025



وأوضحت الأمانة العامة أن عملية التسجيل تتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية: www.ap.gov.eg

وذلك خلال الفترة من 15 ديسمبر 2025 وحتى 26 ديسمبر 2025.

ويتعين على المتقدم إدخال بياناته بدقة، ثم طباعة وثيقة التعارف (5 نسخ) بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.



سحب وتقديم الملفات في يناير 2026



يبدأ سحب وتقديم الملفات مستوفاة المستندات اعتبارًا من 3 يناير 2026 وحتى 29 يناير 2026، بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة، من الساعة 9 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا، على أن تعلن مواعيد الحضور الخاصة بكل جامعة عبر الموقع الإلكتروني.



وأوضحت النيابة الإدارية أن سحب الملف يتطلب: إحضار 5 نسخ من وثيقة التعارف المطبوعة من الموقع، إحضار جميع المستندات المطلوبة كما هي موضحة عبر الموقع الإلكتروني، وأكدت الأمانة العامة أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان، أو الطلبات المقدمة بعد انتهاء المواعيد المحددة، أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات، كما شددت على أن جميع أصول المستندات المقدمة لا يجوز استردادها.