انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال متزايد وتنظيم رفيع داخل لجان محافظة البحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الثانى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب 2025، حيث توافد الناخبون منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم داخل مختلف اللجان على مستوى المراكز والمدن.



وأكدت المستشارة مي المغربي، رئيس لجنة فلاقة بمركز دمنهور، أن العملية الانتخابية تسير بانضباط كامل منذ بدء التصويت، دون رصد أي معوقات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية. وأوضحت أن هناك تعاونًا كاملًا بين القضاة والموظفين وأفراد الأمن، بما يضمن سهولة دخول الناخبين وتيسير إجراءات التصويت.



وأضافت المستشارة أن اللجنة تستقبل الناخبين بشكل منتظم، مع توفير كل سبل الراحة والدعم لكبار السن وذوي الهمم، لافتة إلى التزام المواطنين بالإجراءات المنظمة لعملية الاقتراع، وحرصهم على المشاركة الفاعلة.

وأشارت إلى أن الإقبال يشهد ارتفاعًا تدريجيًا على مدار اليوم، مؤكدة أن العمل داخل اللجنة يتم وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والانضباط.

وتواصل لجان محافظة البحيرة استقبال الناخبين حتى موعد الإغلاق المقرر، وسط استعدادات مكثفة وتنسيق كامل بين الجهات التنفيذية والأمنية، لضمان خروج اليوم الانتخابي بصورة مشرفة وآمنة تعكس وعي مواطني البحيرة وحسهم الوطني.