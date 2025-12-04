قومي المرأة : الحاجة سبيلة علامة مضيئة تُلهم الأجيال وتجسد العطاء الخالص

ينعي المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، ببالغ الحزن والأسى الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة، إحدى سيدات مصر العظيمات، وأحد رموز العطاء والتى وافتها المنية بالأمس.

وقد أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ان الراحلة ضربت مثالًا فريدًا في حب الوطن حين تبرعت بكامل ثروتها لصالح مصر وأبنائها، مشيرة إلى أن الحاجة سبيلة ستظل علامة مضيئة تُلهم الأجيال، وتجسد معنى العطاء الخالص الوطني النبيل، مؤكدة أن مصر تفخر بنماذج نسائية عظيمة قدّمت لوطنها دون انتظار مقابل.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

