الداخلية تكشف تفاصيل توزيع سلع غذائية على الناخبين بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص وبحوزته سلع غذائية زاعماً تحصل المواطنين عليها كرشاوى انتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بالبحيرة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم 3 أشخاص.

وبمواجهتهم، أقروا أنهم من أنصار أحد المرشحين، وقيامهم بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه لقيام شخص مناصر لمرشح آخر بتوزيع السلع الغذائية الظاهرة بالمقطع على بعض المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.

أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.