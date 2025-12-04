أشعلت السوشيال ميديا.. حقيقة إصدار عملات رسمية تحمل صور ميسي ورونالدو| إيه الحكاية؟

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية موجة واسعة من الصور المتداولة لعملات ورقية تحمل صور اثنين من أكبر نجوم كرة القدم في العالم، حيث ظهرت ورقة 10 بيزو أرجنتينية تتزين بملامح ليونيل ميسي، وأخرى 7 يورو تحمل صورة كريستيانو رونالدو.

وبينما تلقى عشاق النجمين الصور بحفاوة معتبرينها تكريما مستحقا، تزايدت التساؤلات حول حقيقتها ومدى صدورها رسميا عن البنوك المركزية.

عملات بلا صفة قانونية فن تخيلي لا أكثر

بعد التحقق من الصور والرجوع إلى المصادر الرسمية، تبين أن عملتي ميسي ورونالدو ليستا سوى أعمال فنية رقمية تدخل تحت مسمى Concept Art، ولا علاقة لهما بأي مؤسسة نقدية.

ورقة ميسي 10 بيزو

انتشرت شائعات عقب فوز الأرجنتين بمونديال 2022 عن نية البنك المركزي وضع صورة ميسي على ورقة 1000 بيزو، لكن لم يصدر أي قرار رسمي.

الورقة المتداولة من فئة 10 بيزو تعد غير منطقية اقتصاديا بسبب انخفاض قيمة العملة، وهي مجرد تصميم من وحي الجماهير.

ورقة رونالدو 7 يورو

البنك المركزي الأوروبي يعتمد معايير تمنع وضع صور أشخاص حقيقيين على اليورو كما أنه لا توجد فئة نقدية باسم 7 يورو من الأساس لذلك، فإن التصميم المنتشر مجرد عمل فني لا يستند لأي اعتراف قانوني.

حين ظهرت صور الرياضيين فعلا على العملات

على الرغم من أن عملتي رونالدو وميسي غير حقيقيتين، فإن التاريخ شهد حالات محدودة ظهر فيها نجوم الرياضة على عملات رسمية.

فيجي 2017

أصدرت ورقة نقدية بقيمة 7 دولارات تخليداً لميدالية منتخب الرجبي في أولمبياد ريو، في أول سابقة من نوعها.

أيرلندا 2006

طرح «بنك ألستر» مليون ورقة من فئة 5 جنيهات تحمل صورة الأسطورة جورج بيست، واختفت سريعاً بسبب إقبال الهواة.

سويسرا 2020

كسرت قواعدها الصارمة وأصدرت عملات تذكارية فضية وذهبية تحمل صورة روجر فيدرير، ليصبح أول شخصية حية تُجسّد على عملة رسمية في البلاد.

رونالدو على بُعد 50 هدفاً من إنجاز تاريخي

يواصل كريستيانو رونالدو وميسي السباق للوصول إلى 1000 هدف رسمي، النجم البرتغالي بات يمتلك 950 هدفاً، وهو ما يجعله الأقرب إلى تحقيق الرقم الأسطوري في غضون سنوات قليلة، إذا حافظ على وتيرته الحالية.

ميسي يجدد عقده ويؤجل الاعتزال

وبشكل مفاجئ، مدد ليونيل ميسي عقده مع إنتر ميامي حتى ديسمبر 2028، ليواصل مسيرته حتى بعد بلوغه سن الـ38، ويرى ميسي أن حالته البدنية الحالية تسمح له بمواصلة اللعب في الدوري الأميركي، بعدما قدم موسما لافتا سجل خلاله 39 هدفا في 44 مباراة.

أرقام تعزز استمرار المنافسة بين العملاقين

إحصائيات رونالدو

سبورتنغ لشبونة: 5 أهداف

مانشستر يونايتد: 145

ريال مدريد: 450

يوفنتوس: 101

النصر السعودي: 106

منتخب البرتغال: 143

إحصائيات ميسي

برشلونة: 672 هدفاً

باريس سان جيرمان: 32

إنتر ميامي: 73

منتخب الأرجنتين: 114

ورغم تفوق رونالدو في عدد الأهداف الإجمالي، فإن وتيرة ميسي التهديفية في الولايات المتحدة تجعل إمكانية مطاردته للرقم قائمة، ما قد يدفع رونالدو للاستمرار لما بعد 2027 إذا شعر بأن غريمه يقترب من معادلته.