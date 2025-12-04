قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أشعلت السوشيال ميديا.. حقيقة إصدار عملات رسمية تحمل صور ميسي ورونالدو| إيه الحكاية؟

عملة بصورة ميسي
عملة بصورة ميسي
أمينة الدسوقي

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية موجة واسعة من الصور المتداولة لعملات ورقية تحمل صور اثنين من أكبر نجوم كرة القدم في العالم، حيث ظهرت ورقة 10 بيزو أرجنتينية تتزين بملامح ليونيل ميسي، وأخرى 7 يورو تحمل صورة كريستيانو رونالدو.

وبينما تلقى عشاق النجمين الصور بحفاوة معتبرينها تكريما مستحقا، تزايدت التساؤلات حول حقيقتها ومدى صدورها رسميا عن البنوك المركزية.

عملات بلا صفة قانونية فن تخيلي لا أكثر

بعد التحقق من الصور والرجوع إلى المصادر الرسمية، تبين أن عملتي ميسي ورونالدو ليستا سوى أعمال فنية رقمية تدخل تحت مسمى Concept Art، ولا علاقة لهما بأي مؤسسة نقدية.

ورقة ميسي 10 بيزو

انتشرت شائعات عقب فوز الأرجنتين بمونديال 2022 عن نية البنك المركزي وضع صورة ميسي على ورقة 1000 بيزو، لكن لم يصدر أي قرار رسمي.

الورقة المتداولة من فئة 10 بيزو تعد غير منطقية اقتصاديا بسبب انخفاض قيمة العملة، وهي مجرد تصميم من وحي الجماهير.

ورقة رونالدو  7 يورو

البنك المركزي الأوروبي يعتمد معايير تمنع وضع صور أشخاص حقيقيين على اليورو كما أنه لا توجد فئة نقدية باسم 7 يورو من الأساس لذلك، فإن التصميم المنتشر مجرد عمل فني لا يستند لأي اعتراف قانوني.

حين ظهرت صور الرياضيين فعلا على العملات

على الرغم من أن عملتي رونالدو وميسي غير حقيقيتين، فإن التاريخ شهد حالات محدودة ظهر فيها نجوم الرياضة على عملات رسمية.

فيجي 2017

أصدرت ورقة نقدية بقيمة 7 دولارات تخليداً لميدالية منتخب الرجبي في أولمبياد ريو، في أول سابقة من نوعها.

أيرلندا  2006

طرح «بنك ألستر» مليون ورقة من فئة 5 جنيهات تحمل صورة الأسطورة جورج بيست، واختفت سريعاً بسبب إقبال الهواة.

سويسرا 2020

كسرت قواعدها الصارمة وأصدرت عملات تذكارية فضية وذهبية تحمل صورة روجر فيدرير، ليصبح أول شخصية حية تُجسّد على عملة رسمية في البلاد.

رونالدو على بُعد 50 هدفاً من إنجاز تاريخي

يواصل كريستيانو رونالدو وميسي السباق للوصول إلى 1000 هدف رسمي، النجم البرتغالي بات يمتلك 950 هدفاً، وهو ما يجعله الأقرب إلى تحقيق الرقم الأسطوري في غضون سنوات قليلة، إذا حافظ على وتيرته الحالية.

ميسي يجدد عقده ويؤجل الاعتزال

وبشكل مفاجئ، مدد ليونيل ميسي عقده مع إنتر ميامي حتى ديسمبر 2028، ليواصل مسيرته حتى بعد بلوغه سن الـ38، ويرى ميسي أن حالته البدنية الحالية تسمح له بمواصلة اللعب في الدوري الأميركي، بعدما قدم موسما لافتا سجل خلاله 39 هدفا في 44 مباراة.

أرقام تعزز استمرار المنافسة بين العملاقين

إحصائيات رونالدو

سبورتنغ لشبونة: 5 أهداف

مانشستر يونايتد: 145

ريال مدريد: 450

يوفنتوس: 101

النصر السعودي: 106

منتخب البرتغال: 143

إحصائيات ميسي

برشلونة: 672 هدفاً

باريس سان جيرمان: 32

إنتر ميامي: 73

منتخب الأرجنتين: 114

ورغم تفوق رونالدو في عدد الأهداف الإجمالي، فإن وتيرة ميسي التهديفية في الولايات المتحدة تجعل إمكانية مطاردته للرقم قائمة، ما قد يدفع رونالدو للاستمرار لما بعد 2027 إذا شعر بأن غريمه يقترب من معادلته.

رونالدو ميسي نجوم كرة القدم في العالم كرة القدم نجوم كرة القدم ليونيل ميسي ورقة ميسي مونديال 2022 ورقة رونالدو إنتر ميامي كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

ترشيحاتنا

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

بالصور

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد