فكرة نميسة.. تعليق عمرو أديب على إنشاء مدينة إعلامية جديدة

علق الإعلامى عمرو أديب، على إعلان الحكومة عزمها إنشاء مدينة إعلامية جديدة عالمية تكون مخصصة لإنتاج وتصوير أكبر الأفلام والأحداث العالمية، على غرار أشهر المدن السينمائية فى أوروبا والدول المتقدمة.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إنه إذا كان حاجة لإنشاء مدينة إعلامية جديدة، فعلى الدولة إسناد هذه الأمور للقطاع الخاص.

وأشار الإعلامى عمرو أديب، إلى أن الحكومة المصرية لديها مسؤوليات كبيرة خاصة بإدارة الدولة والحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا على أهمية إفساح المجال للقطاع الخاص.

وأضاف الاعلامي عمرو أديب، أن : "إنشاء مدينة إعلامية جديدة فكرة نميسة ولطيفة، ولكن هننتج فيها إيه؟! ، وهاتوا استثمارات ومستثمرين، مثلا نجيب ساويرس غاوى فن وكان عنده قناة فضائية ناجحة، دعوا القطاع الخاص يعمل".