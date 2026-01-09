قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف دعمت الدولة المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية؟.. فيديو
السفارة المصرية في مالي تنجح في إعادة مواطنين اثنين كانا عالقين في مدينة بعيدة عن العاصمة
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي لمصر وأمنه القومي خط أحمر لا نقاش فيه
عقب استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية في أسوان
دعاء الليلة 21 رجب .. بـ11 كلمة يجبر الله كسرك في العشر الأواخر
تاريخها يعود إلى 1820.. حكاية فاروق حسني مع سجادة باريس الثمينة
دينا الشربيني: مسلسل لا ترد ولا تستبدل تجربة إنسانية محفورة في قلبي
عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك
فاروق حسني يكشف تفاصيل متحفه وطبيعة اللوحات المعروضة به.. فيديو
إصابة ضابط بالحماية المدنية أثناء إطفاء حريق المنوفية.. وخروج جميع المصابين من المستشفى
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
أرسنال يسعى لضم نجم أمم إفريقيا مقابل 50 مليون يورو.. من هو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هونر تكشف رسميًا عن هاتف Magic 8 Pro Air فائق النحافة

Magic 8 Pro Air
Magic 8 Pro Air
احمد الشريف

تستعد شركة هونر لتعزيز حضورها في سوق الهواتف فائقة النحافة مع تأكيد إطلاق هاتف Honor Magic 8 Pro Air في الصين يوم 19 يناير، في خطوة تستهدف منافسة هواتف مثل iPhone Air من آبل وGalaxy S25 Edge من سامسونج وEdge 70 من موتورولا. 

ووفقا لأحد التقارير؛ يعد الهاتف جزءا من موجة مستمرة بدأت في 2025 وامتدت إلى 2026، حيث أصبحت الهواتف شديدة النحافة اتجاهًا ثابتًا لدى كبار المصنعين.

هاتف فائق النحافة ببطارية أكبر

كما نُشرت تسريبات عبر منصة Weibo، يأتي Honor Magic 8 Pro Air بسماكة تبلغ 6.1 ملم، أي أنه أكثر سماكة بقليل من الهواتف المنافسة التي لا تتجاوز 5.6–5.99 ملم، لكنه في المقابل يستفيد من هذا الهامش لتوفير بطارية أكبر.

وتشير المعلومات نفسها إلى أن الهاتف سيزود ببطارية سيليكون-كربون (Si‑C) بسعة 5500 ملي أمبير مع دعم الشحن اللاسلكي، في محاولة واضحة لمعالجة واحدة من أبرز نقاط الضعف في فئة الهواتف فائقة النحافة، وهي عمر البطارية.

ورغم السعة الكبيرة للبطارية، يتوقع أن يظل الهاتف خفيف الوزن؛ إذ تفيد التسريبات بأنه سيزن نحو 155 جرامًا فقط، ما يجعله – بحسب التقرير – الأخف بين منافسيه المباشرين. 

ويعرض التقرير هذه المقاربة، على أنها توازن بين تصميم نحيف ووزن خفيف من جهة، وسعة بطارية عملية من جهة أخرى، بدلا من السعي إلى تحطيم رقم قياسي جديد في النحافة على حساب الاستخدام اليومي.

كاميرات ثلاثية وأربعة ألوان متوقعة

تظهر صور مسرّبة نُسبت إلى مصدر التسريبات نفسه أن Honor Magic 8 Pro Air سيحمل وحدة كاميرا خلفية ثلاثية، لكن التقرير يوضح أن المواصفات التقنية الدقيقة لهذه العدسات – مثل دقة المستشعرات وأنواعها – لا تزال غير معروفة حتى الآن.

ويلفت التقرير إلى أن نجاح الهاتف سيعتمد جزئيًا على قدرة هونر على تقديم أداء مقنع في التصوير، إلى جانب تحسين عمر البطارية، باعتبار أن الكاميرا والبطارية هما غالبًا أضعف نقطتين في الهواتف فائقة النحافة.

وبالاستناد إلى مقطع فيديو من قناة Sparrows News، يتوقع أن يتوفر الهاتف بأربعة ألوان عند الإطلاق وهم  الأسود والأبيض والبنفسجي والبرتقالي، وتأتي هذه التشكيلة اللونية بوصفها جزءًا من محاولة هونر جذب شرائح مختلفة من المستخدمين، من الباحثين عن مظهر أنيق كلاسيكي إلى من يفضلون ألوانًا أكثر جرأة.

أسئلة مفتوحة حول الإطلاق العالمي

حتى وقت نشر التقرير، يبدو إطلاق Honor Magic 8 Pro Air مؤكدًا في السوق الصينية فقط، مع غياب أي إعلان رسمي بشأن طرحه في أوروبا أو أسواق أخرى ضمن الإطلاق العالمي لعائلة Magic 8. 

ويشير إلى أن عدم ذكر الهاتف خلال المؤتمر العالمي لهاتف Magic 8 Pro يزيد من الغموض حول خطة هونر خارج الصين، سواء من حيث التوقيت أو نطاق التوفر الجغرافي.

ويؤكد الكاتب أن التسعير سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد مدى نجاح الهاتف إذا خرج إلى الأسواق العالمية، خصوصًا في المملكة المتحدة وأوروبا، فباستثناء هاتف Edge 70 الذي يبدأ من 699 جنيهًا إسترلينيًا؛ فإن أغلب هواتف هذه الفئة تأتي بأسعار مرتفعة، حيث يبدأ سعر iPhone Air من 999 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يأتي Galaxy S25 Edge بسعر أعلى من ذلك.

ويشير التقرير إلى أن استراتيجية التسعير العدوانية، قد تمنح هونر فرصة حقيقية لمنافسة هذه الأسماء الكبيرة في سوق الهواتف فائقة النحافة.

Magic 8 Pro Air Galaxy S25 Edge iPhone Air

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

الطفلة

زوجة الأب تعتدي بالضرب المبرح على صغار زوجها.. والأمن يكشف الحقيقة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

المضبوطات

جمارك صادر الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية من البضائع المحلية والأجنبية

الجمارك

إطلاق منظومة شكاوى الجمارك المصرية

مصلحة الضرائب

الضرائب: نعمل على تقديم خدمات أكثر جودة تشكل نظاما محفزا للاستثمار

بالصور

عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد