هونر تكشف رسميًا عن هاتف Magic 8 Pro Air فائق النحافة

تستعد شركة هونر لتعزيز حضورها في سوق الهواتف فائقة النحافة مع تأكيد إطلاق هاتف Honor Magic 8 Pro Air في الصين يوم 19 يناير، في خطوة تستهدف منافسة هواتف مثل iPhone Air من آبل وGalaxy S25 Edge من سامسونج وEdge 70 من موتورولا.

ووفقا لأحد التقارير؛ يعد الهاتف جزءا من موجة مستمرة بدأت في 2025 وامتدت إلى 2026، حيث أصبحت الهواتف شديدة النحافة اتجاهًا ثابتًا لدى كبار المصنعين.

هاتف فائق النحافة ببطارية أكبر

كما نُشرت تسريبات عبر منصة Weibo، يأتي Honor Magic 8 Pro Air بسماكة تبلغ 6.1 ملم، أي أنه أكثر سماكة بقليل من الهواتف المنافسة التي لا تتجاوز 5.6–5.99 ملم، لكنه في المقابل يستفيد من هذا الهامش لتوفير بطارية أكبر.

وتشير المعلومات نفسها إلى أن الهاتف سيزود ببطارية سيليكون-كربون (Si‑C) بسعة 5500 ملي أمبير مع دعم الشحن اللاسلكي، في محاولة واضحة لمعالجة واحدة من أبرز نقاط الضعف في فئة الهواتف فائقة النحافة، وهي عمر البطارية.

ورغم السعة الكبيرة للبطارية، يتوقع أن يظل الهاتف خفيف الوزن؛ إذ تفيد التسريبات بأنه سيزن نحو 155 جرامًا فقط، ما يجعله – بحسب التقرير – الأخف بين منافسيه المباشرين.

ويعرض التقرير هذه المقاربة، على أنها توازن بين تصميم نحيف ووزن خفيف من جهة، وسعة بطارية عملية من جهة أخرى، بدلا من السعي إلى تحطيم رقم قياسي جديد في النحافة على حساب الاستخدام اليومي.

كاميرات ثلاثية وأربعة ألوان متوقعة

تظهر صور مسرّبة نُسبت إلى مصدر التسريبات نفسه أن Honor Magic 8 Pro Air سيحمل وحدة كاميرا خلفية ثلاثية، لكن التقرير يوضح أن المواصفات التقنية الدقيقة لهذه العدسات – مثل دقة المستشعرات وأنواعها – لا تزال غير معروفة حتى الآن.

ويلفت التقرير إلى أن نجاح الهاتف سيعتمد جزئيًا على قدرة هونر على تقديم أداء مقنع في التصوير، إلى جانب تحسين عمر البطارية، باعتبار أن الكاميرا والبطارية هما غالبًا أضعف نقطتين في الهواتف فائقة النحافة.

وبالاستناد إلى مقطع فيديو من قناة Sparrows News، يتوقع أن يتوفر الهاتف بأربعة ألوان عند الإطلاق وهم الأسود والأبيض والبنفسجي والبرتقالي، وتأتي هذه التشكيلة اللونية بوصفها جزءًا من محاولة هونر جذب شرائح مختلفة من المستخدمين، من الباحثين عن مظهر أنيق كلاسيكي إلى من يفضلون ألوانًا أكثر جرأة.

أسئلة مفتوحة حول الإطلاق العالمي

حتى وقت نشر التقرير، يبدو إطلاق Honor Magic 8 Pro Air مؤكدًا في السوق الصينية فقط، مع غياب أي إعلان رسمي بشأن طرحه في أوروبا أو أسواق أخرى ضمن الإطلاق العالمي لعائلة Magic 8.

ويشير إلى أن عدم ذكر الهاتف خلال المؤتمر العالمي لهاتف Magic 8 Pro يزيد من الغموض حول خطة هونر خارج الصين، سواء من حيث التوقيت أو نطاق التوفر الجغرافي.

ويؤكد الكاتب أن التسعير سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد مدى نجاح الهاتف إذا خرج إلى الأسواق العالمية، خصوصًا في المملكة المتحدة وأوروبا، فباستثناء هاتف Edge 70 الذي يبدأ من 699 جنيهًا إسترلينيًا؛ فإن أغلب هواتف هذه الفئة تأتي بأسعار مرتفعة، حيث يبدأ سعر iPhone Air من 999 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يأتي Galaxy S25 Edge بسعر أعلى من ذلك.

ويشير التقرير إلى أن استراتيجية التسعير العدوانية، قد تمنح هونر فرصة حقيقية لمنافسة هذه الأسماء الكبيرة في سوق الهواتف فائقة النحافة.