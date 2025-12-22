ساعة Honor Watch 5 Ultra .. تصميم مستقبلي فائق بسعر لن تصدقه

تستعد شركة شاومي لإطلاق مجموعة كبيرة من المنتجات في 25 ديسمبر. إلى جانب هاتف Xiaomi 17 Ultra الذي تم تأكيده بالفعل ، أعلنت الشركة رسميًا عن ملحقين جديدين، وهما Xiaomi Watch 5 و Xiaomi Buds 6، وكلاهما سيظهر لأول مرة جنبًا إلى جنب مع الهاتف الرائد.

ميزات ساعة Watch 5

تزعم شركة شاومي أن ساعة Watch 5 هي ساعة ذكية رائدة "متكاملة الذكاء". وتعتمد في جوهرها على منصة كوالكوم سنابدراجون W5 للأجهزة القابلة للارتداء، والتي تم بناؤها بتقنية 4 نانومتر وتستخدم معالجًا رباعي النواة من نوع Cortex-A53.

ميزات ساعة Watch 5



وتُعد هذه الساعة أيضًا الأولى من شركة شاومي التي تتميز بمستشعر إشارة EMG (تخطيط كهربية العضل)، بالإضافة إلى مستشعر ECG (تخطيط كهربية القلب).

لم تُفصح الشركة بعد عن تفاصيل ما سيُضيفه نظام تخطيط كهربية العضلات الجديد، ولكنه عادةً ما يرصد الإشارة الكهربائية الدقيقة من عضلة المعصم عند القيام بالإيماءات. ببساطة، يُترجم حركات يدك إلى أوامر رقمية للتحكم في الساعة.

من حيث التصميم، تتميز ساعة Watch 5 بميناء دائري وزجاج ياقوتي تصل صلابته إلى 9 على مقياس موس. ويُقال إن هيكل الساعة مصنوع من قطعة واحدة من الفولاذ المقاوم للصدأ. ستتوفر الساعة بخيارات من الفولاذ المقاوم للصدأ وأحزمة باللونين البني والأخضر.

سماعات شاومي بودز 6

أكدت شركة شاومي أيضاً أنها ستطلق سماعاتها الجديدة الرائدة شبه الداخلية، Xiaomi Buds 6، في نفس الليلة. ويؤكد الملصق الرسمي توفرها بثلاثة ألوان: الوردي والأبيض والأسود.

تتميز سماعات Buds 6 بتصميم منحني يحاكي الطبيعة وتعد بتقديم "صوت أصلي بدون فقدان جودة الصوت بجودة الأقراص المدمجة". بالإضافة إلى الصوت، تسلط شاومي الضوء على الميزات الذكية مثل التسجيل الذكي والترجمة والتلخيص القائم على الذكاء الاصطناعي.

للمقارنة، أُطلقت سماعات Xiaomi Buds 5 العام الماضي بسعر 699 يوانًا، وقدمت ميزات مثل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة شبه المدمجة في الأذن، وتقنية الصوت عالي الجودة من كوالكوم، والصوت المكاني، وعمر بطارية يصل إلى 39 ساعة مع إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء. من المرجح أن تعتمد سماعات Buds 6 على هذه الميزات، مع العلم أن السعر والمواصفات الكاملة لا تزال غير معروفة.