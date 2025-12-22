قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجو قلب شتوي من جديد| أجواء شديدة البرودة وتحذيرات مستمرة من الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة
السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ساعة Honor Watch 5 Ultra .. تصميم مستقبلي فائق بسعر لن تصدقه

لمياء الياسين

تستعد شركة شاومي لإطلاق مجموعة كبيرة من المنتجات في 25 ديسمبر. إلى جانب هاتف Xiaomi 17 Ultra الذي تم تأكيده بالفعل ، أعلنت الشركة رسميًا عن ملحقين جديدين، وهما Xiaomi Watch 5 و Xiaomi Buds 6، وكلاهما سيظهر لأول مرة جنبًا إلى جنب مع الهاتف الرائد.

ميزات ساعة Watch 5

تزعم شركة شاومي أن ساعة Watch 5 هي ساعة ذكية رائدة "متكاملة الذكاء". وتعتمد في جوهرها على منصة كوالكوم سنابدراجون W5 للأجهزة القابلة للارتداء، والتي تم بناؤها بتقنية 4 نانومتر وتستخدم معالجًا رباعي النواة من نوع Cortex-A53.

ميزات ساعة Watch 5


وتُعد هذه الساعة أيضًا الأولى من شركة شاومي التي تتميز بمستشعر إشارة EMG (تخطيط كهربية العضل)، بالإضافة إلى مستشعر ECG (تخطيط كهربية القلب).

لم تُفصح الشركة بعد عن تفاصيل ما سيُضيفه نظام تخطيط كهربية العضلات الجديد، ولكنه عادةً ما يرصد الإشارة الكهربائية الدقيقة من عضلة المعصم عند القيام بالإيماءات. ببساطة، يُترجم حركات يدك إلى أوامر رقمية للتحكم في الساعة.
من حيث التصميم، تتميز ساعة Watch 5 بميناء دائري وزجاج ياقوتي تصل صلابته إلى 9 على مقياس موس. ويُقال إن هيكل الساعة مصنوع من قطعة واحدة من الفولاذ المقاوم للصدأ. ستتوفر الساعة بخيارات من الفولاذ المقاوم للصدأ وأحزمة باللونين البني والأخضر.

سماعات شاومي بودز 6

أكدت شركة شاومي أيضاً أنها ستطلق سماعاتها الجديدة الرائدة شبه الداخلية، Xiaomi Buds 6، في نفس الليلة. ويؤكد الملصق الرسمي توفرها بثلاثة ألوان: الوردي والأبيض والأسود.
تتميز سماعات Buds 6 بتصميم منحني يحاكي الطبيعة وتعد بتقديم "صوت أصلي بدون فقدان جودة الصوت بجودة الأقراص المدمجة". بالإضافة إلى الصوت، تسلط شاومي الضوء على الميزات الذكية مثل التسجيل الذكي والترجمة والتلخيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
للمقارنة، أُطلقت سماعات Xiaomi Buds 5 العام الماضي بسعر 699 يوانًا، وقدمت ميزات مثل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة شبه المدمجة في الأذن، وتقنية الصوت عالي الجودة من كوالكوم، والصوت المكاني، وعمر بطارية يصل إلى 39 ساعة مع إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء. من المرجح أن تعتمد سماعات Buds 6 على هذه الميزات، مع العلم أن السعر والمواصفات الكاملة لا تزال غير معروفة.

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على إبنة أحمد سليمان

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان

حالة الطقس غدا

الحرارة هتوصل 6 درجات.. الأرصاد تعلن عن موجة برد لمدة أسبوع

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

محافظ أسيوط يقود مركبة نقل خفيفة صديقة للبيئة كبديل آمن للتوك توك

محافظ أسيوط يقود مركبة نقل خفيفة صديقة للبيئة كبديل آمن للتوك توك

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يعلن عن إتاحة التصديق القنصلي على المستندات بمكاتب البريد

صورة موضوعية

انطلاق دورة تدريبية لشرح قانون التأمينات بديوان عام البحر الأحمر

بالصور

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

أهمها السلمون.. أقوى الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

