قبل انطلاقه عالميا الأسبوع المقبل ..إليك أهم مواصفات هاتف Xiaomi 17 Ultra

إذا كنت تبخث عن هاتف بمواصفات رائد فيمكنك التفكير في شراء هاتف Xiaomi 17 Ultra رسميًا الأسبوع المقبل، مما يمثل وصول هاتف Xiaomi الذكي فائق الجودة التالي. مع تعميق شراكة Xiaomi وLeica طويلة الأمد، من المتوقع أن يقدم الهاتف الرائد القادم تغييرات جوهرية بدلاً من تحديثات تدريجية، مما يمهد الطريق لما يمكن أن يكون أكثر هواتف Xiaomi طموحًا حتى الآن

هاتف شاومي 17 ألترا



هاتف شاومي 17 ألترا



أكد لي جون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة شاومي ومديرها التنفيذي، أن هاتف شاومي 17 ألترا سيُكشف عنه الأسبوع المقبل في الصين، على الأرجح وفقًا لنمط إطلاق الشركة المعتاد يوم الخميس و قدّمت شاومي نظامًا بصريًا جديدًا للهواتف الذكية. ويُعدّ أبرز ما يُميّز هذا النظام عدسة التقريب الأولى من نوعها في الصناعة، والتي تُقدّم دقة ألوان مُحسّنة، وانحرافًا لونيًا أقل، ووضوحًا أفضل عند استخدام أطوال بؤرية طويلة. وتؤكد شاومي أن هذا النظام يُحسّن بشكل ملحوظ التصوير الليلي، والمشاهد عالية التباين، وجودة صور التقريب.

تشير التسريبات إلى أن هاتف Xiaomi 17 Ultra سيعود إلى تصميم الشاشة المسطحة، ويستخدم لوحة عالية الكفاءة توفر وضوحًا يفوق شاشات 2K التقليدية مع استهلاك أقل للطاقة. ويُقال إن الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ، مقترنًا ببطارية سعتها تقارب 7000 مللي أمبير.

تشير التوقعات إلى أن إمكانيات الشحن ستشمل الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 80 واط. ومن المتوقع أن يدعم الهاتف خاصية التحقق من بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية، وأن يتمتع بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP68.

تشير التقارير إلى أن نظام الكاميرا سيتحول إلى نظام ثلاثي للكاميرات الخلفية . من المتوقع أن يكون المستشعر الرئيسي هو مستشعر OmniVision الجديد OV50X بدقة 50 ميجابكسل وبحجم 1 بوصة، مع حجم بكسل كبير ومعالجة HDR متقدمة. ومن المرجح أن ينضم إليه كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل تدعم التصوير الماكرو، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل، قد توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 5 أضعاف.

