قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
وزير الإسكان يوضح موعد قرعة علنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " للمتقدمين بـ18 مدينة
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
بعد وفاة نيفين مندور.. خبير حماية مدنية يُوجّه تحذيرات لتفادي حرائق المنازل في الشتاء|فيديو
رئيس وزراء بلجيكا : أصول روسيا المجمدة جزء هام من مفاوضات سلام أوكرانيا
تشيع جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور .. اليوم
التمثيل التجاري يبحث مع كندا تعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل انطلاقه عالميا الأسبوع المقبل ..إليك أهم مواصفات هاتف Xiaomi 17 Ultra

هاتف شاومي 17 ألترا
هاتف شاومي 17 ألترا
لمياء الياسين

إذا كنت تبخث عن هاتف بمواصفات رائد فيمكنك التفكير في شراء هاتف  Xiaomi 17 Ultra رسميًا الأسبوع المقبل، مما يمثل وصول هاتف Xiaomi الذكي فائق الجودة التالي. مع تعميق شراكة Xiaomi وLeica طويلة الأمد، من المتوقع أن يقدم الهاتف الرائد القادم تغييرات جوهرية بدلاً من تحديثات تدريجية، مما يمهد الطريق لما يمكن أن يكون أكثر هواتف Xiaomi طموحًا حتى الآن

 هاتف شاومي 17 ألترا 
 

 هاتف شاومي 17 ألترا 
 

أكد لي جون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة شاومي ومديرها التنفيذي، أن هاتف شاومي 17 ألترا سيُكشف عنه الأسبوع المقبل في الصين، على الأرجح وفقًا لنمط إطلاق الشركة المعتاد يوم الخميس و قدّمت شاومي نظامًا بصريًا جديدًا للهواتف الذكية. ويُعدّ أبرز ما يُميّز هذا النظام عدسة التقريب الأولى من نوعها في الصناعة، والتي تُقدّم دقة ألوان مُحسّنة، وانحرافًا لونيًا أقل، ووضوحًا أفضل عند استخدام أطوال بؤرية طويلة. وتؤكد شاومي أن هذا النظام يُحسّن بشكل ملحوظ التصوير الليلي، والمشاهد عالية التباين، وجودة صور التقريب.
تشير التسريبات إلى أن هاتف Xiaomi 17 Ultra سيعود إلى تصميم الشاشة المسطحة، ويستخدم لوحة عالية الكفاءة توفر وضوحًا يفوق شاشات 2K التقليدية مع استهلاك أقل للطاقة. ويُقال إن الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ، مقترنًا ببطارية سعتها تقارب 7000 مللي أمبير.

تشير التوقعات إلى أن إمكانيات الشحن ستشمل الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 80 واط. ومن المتوقع أن يدعم الهاتف خاصية التحقق من بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية، وأن يتمتع بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP68.

تشير التقارير إلى أن نظام الكاميرا سيتحول إلى نظام ثلاثي للكاميرات الخلفية . من المتوقع أن يكون المستشعر الرئيسي هو مستشعر OmniVision الجديد OV50X بدقة 50 ميجابكسل وبحجم 1 بوصة، مع حجم بكسل كبير ومعالجة HDR متقدمة. ومن المرجح أن ينضم إليه كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل تدعم التصوير الماكرو، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل، قد توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 5 أضعاف.
 

هاتف Xiaomi 17 Ultra هاتف Xiaomi الذكي شراكة Xiaomi هواتف Xiaomi هاتف شاومي 17 ألترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

ترشيحاتنا

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد