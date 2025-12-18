أخبار التكنولوجيا |بيع أول نسخة من هاتف Redmi Note 15 5G.. تسريب يكشف أسرار سلسلة Realme 16 Pro 5G

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
OpenAI تتجاوز الحدود.. توليد صور بأبعاد جديدة مع GPT-Image 1.5
أطلقت شركة OpenAI، تحديثا جديدا لمنصة صور ChatGPT، يهدف إلى تحسين دقة وموثوقية توليد الصور، وذلك في إطار مساعيها لتلبية احتياجات الشركات والعلامات التجارية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تصميم التصورات البصرية.
مقاطع “ريلز” على شاشات ضخمة.. إنستجرام في خطوة غير مسبوقة
أعلنت شركة ميتا، عن بدء اختبار تطبيق إنستجرام لأجهزة التلفاز Instagram for TV في الولايات المتحدة عبر أجهزة البث Amazon Fire TV، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق مشاركة الصور ليصبح منصة فيديو رئيسية تتجاوز الهواتف الذكية، منافسة بذلك تطبيقات مثل تيك توك و يوتيوب.
أخيرًا.. آيفون يسمح بنقل البيانات إلى أندرويد بضغطة واحدة
أعلنت شركة آبل، عن تقديم ميزة جديدة في التحديث القادم iOS 26.3، تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال من جهاز آيفون إلى هواتف أندرويد، من خلال نقل البيانات لاسلكيا بين الأجهزة.
10000 م.أمبير في هاتف أنيق.. شاومي وهونر تغيران قواعد اللعبة في البطارية
أفاد تقرير جديد أن شركة شاومي، تخطط لإطلاق هاتف ذكي مزود ببطارية ضخمة بسعة 10000 م.أمبير، إلا أن المفاجأة تكمن في أن الهاتف سيكون أنحف مما يبدو للوهلة الأولى.
أدوبي تعيد تعريف تحرير الفيديو بذكاء اصطناعي في Firefly
أطلقت شركة أدوبي، في فبراير الماضي منصة Firefly Video التي لاقت بعض الانتقادات، لكن الشركة واصلت تحسين وتطوير المنصة منذ ذلك الحين.
تسريب ضخم لمحادثات ChatGPT.. بيع محادثات 8 ملايين مستخدم لمزودي البيانات
في اكتشاف أمني صادم، تبين أن إضافة "Urban VPN Proxy"، التي يستخدمها ملايين الأشخاص لتأمين تصفحهم على الإنترنت عبر متصفح كروم، تقوم بتسريب بيانات المحادثات التي تتم عبر منصات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Claude إلى خوادم تابعة لشركات تسويقية.
قبل الإعلان الرسمي.. بيع أول نسخة من هاتف Redmi Note 15 5G بسعر مفاجئ
كشف أحد متاجر الهواتف البلجيكية، عن بيع نموذج جديد من هاتف شاومي Redmi Note 15 5G، رغم أن التفاصيل لم تعلن رسميا بعد من قبل الشركة، تظهر الصفحة التي تعرض الهاتف المواصفات والسعر، لكنها ليست معلومات غير مؤكدة رسميا.
كاميرا 200 ميجابكسل.. تسريب مثير يكشف أسرار سلسلة Realme 16 Pro 5G
أعلنت شركة ريلمي Realme، عن استعدادها لإطلاق سلسلة هواتف Realme 16 في السادس من يناير، وقد تسربت أولى الصور التي تكشف تصميم هذه الهواتف المنتظرة.
موتورولا تطلق هاتف Moto G Power 2026 بمتانة عسكرية
أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن إطلاق هاتف Moto G Power 2026 رسميا في كل من الولايات المتحدة وكندا، وذلك لتحديث سلسلة الهواتف الاقتصادية الشهيرة، إليكم أبرز المواصفات والتفاصيل المتعلقة بالأسعار.