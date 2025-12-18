أخبار التكنولوجيا |بيع أول نسخة من هاتف Redmi Note 15 5G.. تسريب يكشف أسرار سلسلة Realme 16 Pro 5G

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة OpenAI، تحديثا جديدا لمنصة صور ChatGPT، يهدف إلى تحسين دقة وموثوقية توليد الصور، وذلك في إطار مساعيها لتلبية احتياجات الشركات والعلامات التجارية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تصميم التصورات البصرية.

أعلنت شركة ميتا، عن بدء اختبار تطبيق إنستجرام لأجهزة التلفاز Instagram for TV في الولايات المتحدة عبر أجهزة البث Amazon Fire TV، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق مشاركة الصور ليصبح منصة فيديو رئيسية تتجاوز الهواتف الذكية، منافسة بذلك تطبيقات مثل تيك توك و يوتيوب.

أعلنت شركة آبل، عن تقديم ميزة جديدة في التحديث القادم iOS 26.3، تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال من جهاز آيفون إلى هواتف أندرويد، من خلال نقل البيانات لاسلكيا بين الأجهزة.

أفاد تقرير جديد أن شركة شاومي، تخطط لإطلاق هاتف ذكي مزود ببطارية ضخمة بسعة 10000 م.أمبير، إلا أن المفاجأة تكمن في أن الهاتف سيكون أنحف مما يبدو للوهلة الأولى.

أطلقت شركة أدوبي، في فبراير الماضي منصة Firefly Video التي لاقت بعض الانتقادات، لكن الشركة واصلت تحسين وتطوير المنصة منذ ذلك الحين.



تسريب ضخم لمحادثات ChatGPT.. بيع محادثات 8 ملايين مستخدم لمزودي البيانات



في اكتشاف أمني صادم، تبين أن إضافة "Urban VPN Proxy"، التي يستخدمها ملايين الأشخاص لتأمين تصفحهم على الإنترنت عبر متصفح كروم، تقوم بتسريب بيانات المحادثات التي تتم عبر منصات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Claude إلى خوادم تابعة لشركات تسويقية.

كشف أحد متاجر الهواتف البلجيكية، عن بيع نموذج جديد من هاتف شاومي Redmi Note 15 5G، رغم أن التفاصيل لم تعلن رسميا بعد من قبل الشركة، تظهر الصفحة التي تعرض الهاتف المواصفات والسعر، لكنها ليست معلومات غير مؤكدة رسميا.

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن استعدادها لإطلاق سلسلة هواتف Realme 16 في السادس من يناير، وقد تسربت أولى الصور التي تكشف تصميم هذه الهواتف المنتظرة.

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن إطلاق هاتف Moto G Power 2026 رسميا في كل من الولايات المتحدة وكندا، وذلك لتحديث سلسلة الهواتف الاقتصادية الشهيرة، إليكم أبرز المواصفات والتفاصيل المتعلقة بالأسعار.