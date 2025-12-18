قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

كاميرا 200 ميجابكسل.. تسريب مثير يكشف أسرار سلسلة Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro
Realme 16 Pro

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن استعدادها لإطلاق سلسلة هواتف Realme 16 في السادس من يناير، وقد تسربت أولى الصور التي تكشف تصميم هذه الهواتف المنتظرة.

وقد صمم كل من Realme 16 Pro و16 Pro+ المصمم الياباني Naoto Fukasawa، نفس المصمم الذي كان وراء هواتف ريلمي السابقة مثل X2 Pro Master Edition وX50 5G Master وGT Master وGT Explorer Master.

وتأتي سلسلة Realme 16 Pro بتصميم يحمل اسم Urban Wild ويقدم بأربع ألوان تشمل الرمادي والوردي والبنفسجي والذهبي، مع العلم أن اللونين الأخيرين سيكونان حصريين لبعض الأسواق فقط.

سلسلة Realme 16 Pro

تتميز الجهة الخلفية للهواتف بأنها مصنوعة من مادة سيليكون عضوي صديق للبيئة مستخلص من القش النباتي، بينما يأتي جزيرة الكاميرات بتصميم مشابه لهاتف OnePlus 15 لكن بزاوية 90 درجة. 

وتشمل الكاميرات الخلفية ثلاث عدسات، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع 8 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بيريسكوبية بقدرة تقريب بصري 3.5x.

تشير التسريبات أيضا إلى أن الهاتفين سيحملان بطارية بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 80 وات، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، وسيعملان مباشرة بواجهة Realme UI 7.0 المبنية على Android 16.

سلسلة Realme 16 Pro

الكشف عن مواصفات Realme 16 Pro+ 5G بعد تسريب تفاصيل جديدة

يستعد الهاتف الذكي Realme 16 Pro+ 5G للإطلاق قريبا في الهند، إلى جانب Realme 16 Pro 5G، ورغم أن تاريخ الإطلاق لا يزال غير محدد، فقد كشفت الشركة بالفعل عن تصميم الهاتف وبعض مواصفاته. 

وفي خطوة جديدة، تم تسريب النسخة الصينية من Realme 16 Pro+ 5G على موقع شهادة الأجهزة TENAA، مما كشف عن أبرز المواصفات والميزات التي سيحملها الهاتف، من بين أبرز التفاصيل بطارية بسعة 6850 مللي أمبير و معالج ثماني النواة، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

Realme 16 Pro+ 5G

مواصفات وتفاصيل Realme 16 Pro+ 5G

تم رصد هاتف ريلمي برقم الطراز RMX5130 على موقع TENAA في الصين، حيث كشفت هذه البيانات عن المواصفات الأساسية للهاتف مثل المعالج، البطارية، الشاشة، وإعدادات الكاميرا. 

وفقا للتسريبات من المسرب Abhishek Yadav، فإن هذا الطراز يعود إلى Realme 16 Pro+ 5G الذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في الهند قريبا، ومع ذلك، قد تكون هذه النسخة المخصصة للصين، وبالتالي قد تختلف مواصفاتها عن النسخة الهندية.

في الصين، يأتي Realme 16 Pro+ 5G بشاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة بدقة 1.5K تبلغ 1280×2800 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ودعم 1.07 مليار لون. 

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 من كوالكوم، مع سرعة ساعة تصل إلى 2.8 جيجاهرتز، كما سيعمل بنظام Android 16 مع وعد بالحصول على ثلاثة تحديثات لنظام التشغيل وأربعة تحديثات أمنية.

أما بالنسبة للبطارية، فتأتي بسعة 6850 مللي أمبير، مع إمكانية التسويق لها على أنها 7000 مللي أمبير.

إعدادات الكاميرا هي واحدة من أبرز ميزات الهاتف، حيث من المتوقع أن يأتي Realme 16 Pro+ 5G في النسخة الصينية بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، تشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع 8 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x

أما الكاميرا الأمامية، فسيتم تجهيز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل داخل فتحة ثقب في الشاشة.

Realme 16 Pro+ 5G
ريلمي Realme 16 Pro هواتف ريلمي Realme 16 Pro 5G

